Billy le hamster: petit cow-boy au grand cœur

Les autres sorties...

- «D’ici jusqu’à là-bas» (**)

Idée originale que d’écrire un documentaire sur la notion de cheminement.

Avec son graphisme très particulier (presque publicitaire), cet album pose la question de la migration, depuis celle des poissons jusqu’aux exodes humains.

On y apprend énormément de choses, on croise d’autres voyageurs et on s’interroge sur le va-et-vient.

(.)

Romana Romanyshyn et Andriy Lesiv, Rue du monde (Ricochet), 7 ans.

- «Animo Museum» (****)

Un grand format truffé de petites et grandes fenêtres afin de découvrir les coulisses d’un musée d’histoire naturelle.

On y explore les différentes carapaces, les crottes, les yeux, les cornes…

Une approche qui sort des sentiers (re)battus et attise imanquablement la curiosité des jeunes lecteurs qui deviendront vite incollables.

Nadja Belhadj, Saltimbanque, 6 ans.

- «Le livre de la nuit» (****)

Superbe album documentaire qui plonge les jeunes lecteurs dans la nuit.

Jouant sur des nuances de bleu et le noir, on y explique les cycles de la lune, son influence sur la terre, on explore les étoiles et le système solaire et on insiste sur la beauté et l’importance du sommeil.

Les illustrations sont superbes et le propos intéressera tous les futurs astronomes.

Caroline Fait et Amandine Delaunay (ill.), La Martinière, 9 ans.