Une famille retrouve sa chatte… 12 ans après sa disparition

Disparue il y a 12 ans dans une petite commune française, une chatte a été retrouvée par la SPA et restituée à sa famille, qui a lancé une cagnotte pour financer les frais de vétérinaire.

Un véritable espoir pour toutes les familles qui ont perdu leur animal de compagnie adoré.

Une famille habitant dans une petite commune du Centre-Val de Loire a eu la surprise de retrouver sa chatte... qui avait disparu depuis 2009. C’est la SPA qui a retrouvé l’animal, plutôt mal en point, et qui l’a identifié grâce à son tatouage et à sa puce, raconte le quotidien La République du Centre.

La femelle chartreux, baptisée Folly, avait disparu il y a 12 ans de cela et n’était jamais rentrée chez elle. Le plus étonnant, c’est que la chatte a été retrouvée errant dans la commune où vivent ses maîtres et qu’elle ne l’avait peut-être jamais quittée durant ces longues années.

La chatte de 17 ans a finalement été restituée au couple. Mais celle-ci se trouve dans un état de santé préoccupant. Ayant besoin de 560 euros pour couvrir les frais médicaux, la famille a lancé une cagnotte sur Leetchi pour l’aider à financer les lourdes interventions chez le vétérinaire.

À ce jour, 665 euros ont déjà été récoltés.