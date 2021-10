Georges Gilkinet (Ecolo), sur l’accord budgétaire: «Des choix clairs pour plus de justice sociale»

Dans la foulée de l’annonce de l’accord sur le budget fédéral 2022, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet s’est félicité d‘un «budget responsable où la sécurité environnementale, la justice fiscale et sociale mettent notre pays sur la voie de la transition.»

Alors qu’un premier accord avait été annoncé vers 4h30, certains points posaient toutefois encore problème et le PS avait fait volte-face. Finalement, le gouvernement fédéral est tombé d’accord mardi matin sur le budget 2022 et les dossiers qui y sont liés, dont la réforme du marché du travail, la relance et les mesures pour lutter contre l’augmentation des prix de l’énergie, a annoncé le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo.

Le vice-Premier ministre Ecolo Georges Gilkinet se montre satisfait de l’accord conclu mardi au sein de la coalition Vivaldi. Les verts insistent sur le volet investissements. «La Vivaldi a transformé ses ambitions en actes: un budget responsable où la sécurité environnementale, la justice fiscale et sociale mettent notre pays sur la voie de la transition», souligne-t-il dans un communiqué.

«Un quart des investissements décidés iront pour le rail», annonce Georges Gilkinet, soit un montant de 250 millions. «En plus des 365 millions déjà décidés pour le rail au cours de l’année 2021, ces 250 millions viendront compléter encore le Plan Boost. Ces investissements permettront de voir plus de trains rouler et des gares plus accessibles et contribueront à l’objectif de doublement du volume de marchandises transportées par rail et un renforcement de la ligne internationale Bruxelles-Luxmbourg.» En outre, «les choix décidés répondent notamment aux mesures du plan National Energie Climat approuvé vendredi dernier.»

Je suis particulièrement satisfait des différentes mesures ciblées prises, telles que la prolongation du tarif social de l’énergie.

Le ministre écologiste salue également «des choix clairs pour plus de justice sociale». «Je suis particulièrement satisfait des différentes mesures ciblées prises, telles que la prolongation du tarif social de l’énergie. Je souligne également des mesures qui verront augmenter le salaire net des revenus les plus modestes.»

Georges Gilkinet précise enfin que «les politiques nouvelles seront financées notamment par la correction de systèmes fiscaux inéquitables, par une contribution plus juste des footballeurs professionnels ou encore des cadres étrangers vivant en Belgique et par des contributions plus équitables face aux coûts environnementaux de la mobilité.»

Une conférence de presse aura lieu à 11h00 au cabinet du Premier ministre en présence des vice-Premiers ministres.