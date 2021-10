Les Talibans rencontrent les représentants de l’UE et de Washington

Les dirigeants talibans vont rencontrer des responsables de l’Union européenne (UE) et des Etats-Unis mardi à Doha, le nouveau régime afghan cherchant à rompre son isolement diplomatique.

«Demain (mardi), nous rencontrerons les représentants de l’UE. Nous avons des réunions positives avec des représentants d’autres pays», a déclaré Amir Khan Muttaqi, ministre taliban par intérim des Affaires étrangères, lors d’une conférence dans la capitale qatarie.

«Nous voulons des relations positives avec le monde entier. Nous croyons en des relations internationales équilibrées. Nous pensons qu’une telle relation équilibrée peut sauver l’Afghanistan de l’instabilité», a ajouté le responsable, selon une traduction en direct de son discours, du pachtoune vers l’anglais.

Cette rencontre aura lieu à Doha et inclura des représentants des Etats-Unis, a précisé la porte-parole de l’UE Nabila Massrali, sans préciser le nombre ni les fonctions des délégués européens.

Des rencontres pour aborder les problèmes

«Il s’agit d’un échange informel, au niveau technique. Il ne constitue pas une reconnaissance du gouvernement par intérim», a-t-elle ajouté.

Selon elle, cet échange devrait «permettre aux Etats-Unis et aux Européens d’aborder des problèmes» tels que la liberté de déplacement pour les personnes désirant quitter l’Afghanistan, l’accès à l’aide humanitaire, les droits des femmes et empêcher l’Afghanistan de devenir un sanctuaire pour les groupes «terroristes».

«Nous ne pouvons pas nous contenter de regarder et d’attendre. Nous devons agir, et rapidement» AFP L’UE cherche avant tout à prévenir un «effondrement» de l’Afghanistan, a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à l’issue d’une réunion ministérielle. «Nous ne pouvons pas nous contenter de regarder et d’attendre. Nous devons agir, et rapidement», a-t-il ajouté.

Le nouveau régime islamiste, arrivé au pouvoir en Afghanistan en août, n’a été reconnu par aucun pays. Mais face à l’imminence d’une grave crise humanitaire dans ce pays entièrement dépendant de l’aide internationale après vingt ans de guerre, les manoeuvres diplomatiques se multiplient.