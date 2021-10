VIDÉO | Pierre-Yves Dermagne, sur les discussions du budget 2022: «Nous ne sommes pas loin d’un accord»

Pierre-Yves Dermagne était l’invité de Fabrice Grosfiley sur Bel RTL ce mardi matin pour parler du budget 2022. Le Vice-Premier ministre a assuré que les partenaires du gouvernement n’étaient «pas loin d’un accord» mais «qu’il restait du travail.»

Plus tôt dans la nuit, on pensait qu’un accord avait été trouvé sur le budget fédéral 2022, mais entre-temps, il s’est avéré que les pourparlers n’avaient pas totalement abouti.

Et pour cause, alors que l’on pensait que c’était terminé, le PS a finalement revu sa position et a fait volte-face. Alexander De Croo et ses principaux ministres se sont donc quittés à 5h sans accord formel. Les discussions bloquent notamment sur l’emploi.

«Il n’y a pas encore d’accord formel à ce stade mais nous n’en sommes pas loin. Il y a des choses intéressantes, notamment au niveau de l’énergie. Mais c’est un exercice d’équilibriste de confectionner un budget», a déclaré Pierre-Yves Dermagne au micro de Bel RTL.

La nuit a donc été chahutée pour les partenaires du gouvernement, le MR ayant également claqué la porte vers 4h du matin avant de finalement revenir à la table des négociations. «C’est normal qu’il y ait des moments de tension dans la vie d’un gouvernement. On est sept partis autour de la table, avec des points de vue différents et il y a parfois des affrontements d’idée. C’est sain dans une démocratie.»

Le socialiste a ajouté qu’il restait «des mesures à clarifier», notamment au sujet du plan d’investissement d’un milliard d’euros, du travail de nuit ou encore du prolongement des mesures zéro cotisation.

Malgré ces discussions qui continuent, le ministre fédéral de l’Économie et du Travail a assuré que le Premier ministre allait pouvoir faire sa déclaration gouvernementale à la Chambre. «On va se revoir dans la matinée. Et la volonté est de conclure tout prochainement. Alexander De Croo sera prêt pour 14h, je l’espère oui», a-t-il conclu.