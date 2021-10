Zulte Waregem maintient sa confiance en Francky Dury

Francky Dury reste à son poste d’entraîneur de Zulte Waregem.

Au cours de la semaine passée, plusieurs discussions ont eu lieu au sein du club de Jupiler Pro League , mais après une analyse approfondie, «l’actionnaire principal Tony Beeuwsaert a confirmé au nom du conseil d’administration la confiance en Francky Dury, son staff et les joueurs», peut-on lire dans un message sur le site internet d’Essevee.

Dury, qui fête ses 64 ans ce lundi, était sous le feu des critiques après le bilan de 9 points sur 30 de son équipe depuis le début de la saison. Zulte Waregem n’occupe que la 15e place au classement du championnat et ne compte qu’un point d’avance sur le Cercle de Bruges 17e et actuel barragiste.

«Le conseil d’administration du SV Zulte Waregem est convaincu que le club peut faire mieux sur le plan sportif. Et aussi que cela peut être réalisé avec Francky Dury et son staff et ses joueurs actuels. Les discussions de la semaine dernière ont confirmé que tout le monde comprend la gravité de la situation, mais aussi croit dans le potentiel sportif et l’engagement de toutes les parties à faire mieux. Le club comprend la déception et le mécontentement, mais estime que l’Essevee doit rester fidèle à sa vision de stabilité et de confiance.»

«Des consultations approfondies et intenses ont eu lieu avec les joueurs et le noyau A au cours des derniers jours. Le conseil d’administration confirme que le signal clair des supporters a bien été reçu. Les joueurs et l’ensemble de l’équipe sportive ont une grande confiance en eux, en l’équipe et en l’équipe d’entraîneurs et considèrent la réaction des supporters comme une motivation claire pour faire mieux. Le conseil d’administration et la direction sont également convaincus que la qualité est suffisante pour renverser la vapeur. En donnant confiance, ce club a déjà obtenu beaucoup plus ces dernières années qu’en jouant sur un effet de choc.»

Dury a dirigé Zulte Waregem de 2001 à 2010 et après une saison à La Gantoise (2010-11) et quelques mois à la tête des Espoirs belges (U21), entre juillet et octobre 2011, le Roularien est redevenu T1 dans son club de coeur en décembre 2011 et ne l’a plus quitté depuis. Il a été élu entraîneur de l’année en Belgique à deux reprises en 2006 et 2013.