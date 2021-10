Fiba Europe Cup: les Montois pas là pour faire de la figuration

Mons-Hainaut entame son parcours européen ce mardi soir (20h30) face aux Grecs d'Ionikos. Défaite interdite, sous peine de déjà voir la qualification s'éloigner.

Figurer de manière pérenne dans les hautes sphères du basket belge offre aux formations concernées la possibilité de se mettre en évidence sur la scène européenne. Une semaine après Ostende, seule équipe qualifiée en Champions League, Mons et Anvers font leur entrée en lice cette semaine en Fiba Europe Cup. Les Montois, reversés dans ce tableau après leur élimination contre Leiden en préliminaires de la Champions League, affrontent les Grecs de Ionikos ce mardi tandis qu’Anvers reçoit le Sporting Lisbonne, ce mercredi.

Pour le collectif borain, cette quatrième compétition européenne au programme n’est pas prioritaire mais les Renards ont prouvé par le passé y faire bonne figure. L’an dernier, dans la bulle de Den Bosch, ils auraient sûrement pu revendiquer une place en demi-finale, mais leur route s’est arrêtée au tour précédent sur des détails.

Anvers favori du groupe

«Grâce à l’excellent travail effectué la saison dernière, nous avons à nouveau la chance de montrer nos qualités sur la scène européenne. Pour un club, c’est important d’exister en Europe, et pas uniquement à l’échelle nationale», commente Vedran Bosnic. «La saison dernière, nous n’étions pas loin de rejoindre le dernier carré mais on ne refait pas l’histoire. On rêve de faire aussi bien cette saison.»

C’est un secret de polichinelle : la Fiba Europe Cup est à des années-lumière du niveau de l’Euroleague, et même de l’EuroCup. À l’aube de la campagne 2021-2022, on ne recense pas moins de 21 nations réparties en huit groupes. Mons n’aura pas les faveurs des pronostics pour obtenir la première place puisque les Anversois, versés dans le même groupe, possèdent a priori un roster plus complet. Toutefois, la deuxième place est également qualificative.

«Il est clair que le niveau de cette compétition n’atteint pas celui des grandes en Europe. Mais il ne faut pas négliger les équipes qui y participent. Il y a beaucoup de qualités parmi les formations présentes. Regardez simplement notre groupe. On affronte Anvers, le champion du Portugal et une équipe qui vient de battre Aris Salonique, il y a quelques jours. Certes, un match n’est pas l’autre mais Aris a battu le Panathinaikos cette année. On espère accrocher un des deux tickets qualificatifs mais ce ne sera pas chose aisée, on en a conscience.»

Reste à voir désormais comment les Montois réagiront à l’exigence physique qui découle d’une participation aux compétitions européennes. Les matchs vont ainsi s’enchaîner, les moments de repos seront précieux pour les protégés de Bosnic.

«Effectivement, le physique est mis à rude épreuve avec des matchs tous les trois jours mais on a travaillé pour être prêt à affronter cela. On a désormais notre groupe au complet (NDLR : à l’exception du jeune Bronchart, blessé au genou). Certes, nous n’avons pas le roster qui nous permet d’effectuer de nombreuses rotations mais avec le sacrifice collectif et la mentalité qui font la force de cette équipe, on peut faire de belles choses. C’est un excellent challenge, avec également le plaisir de jouer à domicile certains matchs. Ce qui n’était pas le cas, lors de l’édition 2020-2021.»