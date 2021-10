Pas de vacances pour Vliegen

Le Liégeois a encore deux courses en 2021 avant se plonger dans la préparation d’une année 2022 au cours de laquelle il veut retrouver ses pleines sensations.

Dimanche soir, au bout de l’interminable avenue de Grammont à Tours, le regard de Loïc Vliegen semblait chercher à accrocher un horizon un peu plus lointain encore au moment d’engloutir la canette de soda que son soigneur venait de lui tendre. Classé 94e de la classique des feuilles de vigne, à 12:50 du vainqueur Arnaud Démare, le Liégeois n’avait pas vraiment la tête aux vacances dans lesquelles se plongeait alors une bonne partie du peloton.

«J’ai encore deux courses à mon programme cette saison, le GP du Morbihan et les Boucles de l’Aulne le week-end prochain», confiait le coureur de chez Intermarché-Wanty Gobert Matériaux. «Mais cela s’apparente à tout sauf à une corvée!»

C’est qu’il faut parfois être privé de ce que l’on a de plus cher pour en mesurer la pleine valeur. Gêné par un problème de genou qui l’obligea à laisser son vélo au garage pendant près d’un mois en août, l’ancien vainqueur du Tour du Doubs a l’appétit d’un mort de faim.

«J’ai pris le temps nécessaire à une totale guérison et je ne ressens désormais plus aucune gêne au niveau de mon articulation mais cet arrêt a très logiquement rogné les bases de ma condition physique. Dimanche, sur Paris-Tours, j’étais dans le coup jusqu’à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée mais je manque de fond et me suis donc éteint à mesure que les bornes défilaient. J’ai terminé au courage. Mes sensations épousent les courbes de montagnes russes mais je connais la raison de ce phénomène. Je me raccroche donc aux bons moments que je vis en course, ces instants parfois fugaces qui ont le pouvoir de vous gonfler le moral.»

Une minitrêve de 10 à 15 jours seulement

Un adjuvant mental duquel Vliegen veut se nourrir dans la perspective de 2022. «Je sais être à un virage important de ma carrière. J’aurai 28 ans en décembre et je négocie donc ce qui doit, en théorie du moins, constituer mes meilleures années. Pour repartir du bon pied dans la perspective de la prochaine saison, il est important pour moi d’étirer celle-ci jusqu’au week-end prochain. Je ne m’accorderai ensuite qu’une trêve de dix à quinze jours, pas plus, car je suis déterminé à reconstruire des bases solides durant l’hiver, celles qui s’avèrent ensuite indispensables à un entraînement plus spécifique. Cela prend du temps mais c’est un peu comme dans un bâtiment : pour que les finitions soient de qualité, il faut que les fondations le soient aussi (rires)…»

À l’analyse de sa saison 2021, le coureur de chez Intermarché-Wanty Gobert Matériaux a également posé un autre constat.

«Avec l’équipe, nous avons mis un peu de temps à digérer un passage au niveau WorldTour qui a généré une densification assez importante de notre calendrier avant de trouver la bonne carburation en deuxième partie de saison. Personnellement, je pense m’être un peu trop éparpillé en disputant la campagne des classiques flandriennes comme celle des ardennaises. Il est vraiment compliqué, voire pratiquement impossible, de demeurer compétitif sur une aussi longue période. Il faudra donc que je fasse des choix pour la saison prochaine même si j’aime la variété de ce que peut proposer le printemps… Mais comme choisir, c’est renoncer, je pense faire l’impasse sur la campagne des pavés pour me concentrer sur les classiques wallonnes et l’Amstel que je pourrais alors aborder via une autre préparation que j’espère plus optimale. Je croiserai alors les doigts pour que les allergies dont je souffre souvent à cette période de l’année ne soient pas trop handicapantes.»

Dans le «plan 2022» qu’il s’est construit, Loïc Vliegen a également surligné d’un jaune éclatant les premiers rendez-vous du début de saison. «C’est encore loin et je ne sais pas précisément où je reprendrai mais je veux aborder mes premières courses en excellente condition car je mesure à quel point une spirale positive a le pouvoir de vous porter pendant des semaines voire des mois. Cela fait un moment maintenant que je n’ai plus accroché une victoire ou même un accessit et, mentalement, je sais que me retrouver à nouveau en position de lever les bras impacterait grandement ma confiance en mes qualités. Et comme la tête et les jambes sont intimement connectées…»