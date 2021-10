Standard: clap première pour Elsner

Le nouveau T1 liégeois a dirigé son premier entraînement collectif ce lundi.

Un nouveau chapitre de la saison du Standard s’est ouvert ce lundi matin. Luka Elsner, le nouveau coach des Rouches, qui a remplacé Mbaye Leye il y a quelques jours, a en effet dirigé son premier entraînement.

Si les 14 internationaux n’étaient pas encore de retour, cette première séance a été l’occasion de revoir plusieurs têtes connues, comme celle d’Aleksandar Boljevic, qui s’entraînait avec les U21 depuis le début de la saison.

La présentation de Luka Elsner à la presse, prévue ce mardi, permettra évidemment d’en savoir plus sur le sort qui sera réservé aux autres joueurs mis à l’écart depuis le début de la saison, comme William Balikwisha, Maxime Lestienne (qui s’entraînaient en U21), Noë Dussenne ou Mehdi Carcela (qui s’entraînaient avec le noyau professionnel mais ne faisaient pas partie des plans).

Assisté de Will Still, Luka Elsner a vu son staff s’étoffer ces derniers jours avec l’arrivée de Serge Costa comme T3. Ce Franco-Portugais de 33 ans avait déjà été l’adjoint d’Elsner à Amiens puis à Courtrai. Il remplace donc Éric Deflandre, remercié par la direction liégeoise en même temps que Leye et Patrick Asselman.