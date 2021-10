Demaerschalk, dans l’histoire de Stockay

Il était du succès «historique» de Stockay à la RAAL. Il était aussi présent samedi lors de la victoire à Tubize. Le Namurois Robin Demaerschalk est un héros pour le club liégeois de D2 amateur.

Le 19 octobre 2019 et le 9 octobre 2021. 721 jours séparent exactement ces deux dates historiques pour Stockay. À ma droite, le plus grand exploit de l’histoire du club, à savoir une victoire à la RAAL, au Tivoli, excusez du peu, sur le score de 1-3. À ma gauche, celle signée samedi dernier à Tubize, censé chatouiller la RAAL dans la série cette saison sur le même score, tiens. Une victoire qui est, du coup, le second grand moment dans l’histoire stockalie. Club qui, pour rappel, n’avait jamais atteint la D2 ACFF jusqu’il y a deux saisons.

Entre ces deux moments, un seul homme fut présent lors de ces deux rendez puisque tous les joueurs ont quitté le navire, staff compris, depuis lors. Sur le banc lors de toute la première joute mais monté au jeu lors de la deuxième, qui est-ce? Si vous le savez spontanément, vous êtes costaud. Il s’agit de Robin Demaerschalk, le défenseur namurois de 27 ans, rescapé de l’ère Pauletti et encore présent sous «Casé». «Ah bon, ben, vous me l’apprenez, sourit notre homme. Mais je me souviens bien de ce succès à la RAAL qui était encore plus prestigieux. Il avait la griffe Yannick Pauletti. Notre ex-coach nous avait préparés toute la semaine avec un bloc bas pour jouer le contre à merveille. Et Isma Boutgayout était parti deux fois en contre pour faire 0-2. Ici, contre Tubize, on a joué un peu plus haut. Mais le plan tactique du coach a aussi fonctionné. On ne peut même pas dire qu’on a douté. C’est vrai que c’est un exploit de gagner à Tubize, mais ça l’était encore plus à la RAAL vu le côté historique du club. Mais Tubize, c’était fort quand même hein…»

Un 9/9, un Colson en feu, une attaque retrouvée: c’est fait, Stockay est lancé. « Euh, attendez encore un peu et ce match contre Verlaine qui est souvent compliqué pour dire ça, rigole Robin. Mais je pense qu’on est de mieux en mieux en tout cas… » Au point de gagner à Tubize. Et, ça, jamais personne ne pourra leur ôter.