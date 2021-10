Une moto flashée à 151 km/h au lieu de 50 à Herve ce week-end

Les contrôles de vitesse réalisés par la police, sur le Plateau, ont permis deux «belles» prises.

Le radar de la zone de police Pays de Herve était une fois de plus de sortie samedi et dimanche dernier. L’occasion pour les policiers d’immortaliser deux «records malheureux». Un conducteur a été flashé à 151 km/h au lieu de 50 à Herve, tandis qu’un autre a été contrôlé à 190 km/h au lieu de 90 à Baelen.

«Deux motards, sans doute à la recherche de liberté et de sensation forte… Sauf que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres… Nous dirions même plus, qu’elle s’arrête là où commence la sécurité des autres usagers de la route et de leurs riverains, indique la zone sur Facebook. À titre de rappel, en 2020, 8 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route sur le territoire de la zone de police. Parmi les victimes, 4 motards (50% des accidents mortels pour 6,6% du parc automobile en Belgique).»