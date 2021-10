Un serveur du Cimetière d'Ixelles accusé de viols sur Instagram

Une publication tourne sur Instagram, incriminant deux établissements ayant pignon sur rue, au Cimetière d'Ixelles. Des victimes expliquent avoir été droguées puis violées pendant une soirée. La direction dément, le parquet confirme l'ouverture d'une instruction...

Depuis ce matin, une publication relayée sur Instagram met en cause deux bars du Cimetière d'Ixelles. Celle-ci appelle au boycott des deux célèbres cafés du quartier du cimetière d’Ixelles. «Deux meufs se sont fait droguer et violer par un serveur jeudi», dénonce la story. «Après avoir déposé plainte, le patron a transféré le violeur dans un autre café, alors qu’il y a 17 plaintes contre lui. Faites attention à vous. Les violeurs, on vous voit.»

La direction de l'un des deux établissements évoqués a rapidement réagi sur son compte Instagram. Il était environ 15h30. «La sécurité et le bien-être de notre clientèle est notre priorité absolue. Notre établissement est équipé de caméras infrarouges couvrant l’entièreté du lieu. Tous les actes ou faits répréhensibles ayant lieu au sein de notre établissement sont donc filmés et enregistrés, et ce, pour garantir votre sécurité ainsi que celle de notre personnel.»

Selon cette même direction, la police aurait confirmé qu’aucune plainte ni enquête n’était en cours. De son côté, interrogé par nos confrères de Sudinfo, le parquet de Bruxelles confirme bien qu'une instruction judiciaire est en cours, sans davantage s’étendre, vu qu'il s'agirait de faits de moeurs.

C'est via le compte instagram ‘Feminismebxl’ que sont diffusés les témoignages de plusieurs victimes assurant avoir été droguées dans les bars incriminés. Celles-ci ne se souviennent plus de leur soirée. Certaines disent avoir été violées. Elles pointent un serveur.