VIDÉO | Un message vers le ciel pour le climat par 1700 élèves et enseignants des Ursulines

Les élèves et enseignants de la section secondaire des Ursulines de Mons ont contribué à l’action «WakeUpForClimate» en dédiant toute leur journée de vendredi à cette opération. Laquelle a débuté de manière originale par la composition de cette inscription formée par plus de 1700 participants (élèves et professeurs) qui ont posé pour une photo aérienne réalisée par Germain, élève en rhéto.

La volonté consistait ici aussi à envoyer un message fort, et urgent, aux politiques en insistant sur la nécessité de se battre tous ensemble pour le défi climatique. La journée s’est poursuivie par un repas zéro déchet, la projection du fil «Bigger than us» au Plaza art (où les élèves se sont rendus à pied, cela va de soi) et divers débats autour de la nécessité de se battre pour développer les gestes écoresponsables au sein de l’école, mais aussi à l’extérieur.

Une action a d’ailleurs été symboliquement menée en ce sens en débranchant les différents distributeurs décorés par les élèves. Les distributeurs ont été débranchés et décorés par les élèves. EdA