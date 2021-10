Le Meilleur Pâtissier: Alexandre éblouit le jury avec un gâteau en forme de chope

Le débrief de Mich

Alexandre Formica, alias Mich Marie Etchegoyen/M6 Chaque semaine, Alexandre, surnommé Mich, nous fait son débriefing personnel de l’épisode diffusé. Le déroulement du tournage, les moments forts de chaque émission, Mich’vous dit tout!

L’Avenir.net: Alors Mich, qu’as-tu pensé de cette première émission?

Alexandre: Très content, honnêtement je suis soulagé. Je n’avais encore rien vu, et je me demandais quand même ce qui passerait à l’écran, mais je suis ravi de ce que j’ai vu. Rien n’a été exagéré ni sorti de son contexte, je suis à l’écran comme dans la vraie vie. C’est l’avantage de cette émission, l’ambiance est bon enfant et le but n’est pas de du tout de créer des polémiques autour des candidats.

Grande nouveauté pour cette édition anniversaire, les candidats ont dû passer deux épreuves de présélection avant d’intégrer la tente. Comment as-tu vécu ces deux premières épreuves?

J’étais hyper stressé. C’était vraiment dur de se dire que toute l’aventure aurait pu s’arrêter dès ce moment-là. La première épreuve a été super compliquée pour moi. M’habituer au plan de travail, aux caméras qui tournaient autour de moi et aux journalistes qui me demandaient ce que j’étais en train de faire tout en restant concentré sur ma recette, c’était vraiment compliqué.

Ta tarte spéculoos-chocolat n’a pas convaincu, mais ton gâteau en forme de chope a complètement séduit le jury. Que s’est-il passé entre ces deux épreuves?

En voyant que je n’étais pas sélectionné à la première épreuve, je me suis dit que je n’avais plus le choix et qu’il fallait tout donner pour faire partie des 14 sélectionnés. Comme Cyril et Mercotte m’ont reproché un visuel approximatif sur ma tarte d’identité, je me suis dit que j’allais tout miser sur le visuel pour le deuxième. Je leur ai promis un gâteau en forme de chope et j’ai tout fait pour le leur donner. Avec une petite blague, une imitation de François Damiens et un chapeau aux couleurs de la Belgique, ça ne pouvait que passer (rires).

À l’issue de ce premier épisode, heureux d’intégrer la tente pour démarrer officiellement le concours?

Plus que ça, je suis vraiment «super emballé»! Mais je suis aussi triste pour les copains qui n’ont pas eu cette chance et surtout pour ceux qu’on n’a pas eu l’occasion de voir beaucoup pour cette première émission, c’est dommage. Malgré tout, je garde un excellent souvenir de tous les participants, c’est devenu un peu une grande famille! J’ai rencontré des personnes extraordinaires, j’ai vécu des beaux moments de solidarité et j’espère que le public sera heureux de voir tout ça dans les prochains épisodes.