Ne manquez pas notre live Twitter du conseil communal de Waremme ce soir: à l’ordre du jour, l’achat de matériel pour réduire la vitesse

La Ville de Waremme va procéder à l'acquisition de fournitures destinées à poursuivre ses actions en matière de sécurité routière.

C’est un fléau. La vitesse excessive dans nos rues ne diminue pas malgré nombre de mesures déjà mises en place par les Communes. C’est pourquoi la Ville de Waremme redouble d’investissements et d’idées en la matière. L’échevin Hervé Rigot détaillera ce lundi soir, lors du conseil communal, cette action destinée à assurer la sécurité routière. «Il y a deux volets. Le premier consiste à passer un marché pour l’acquisition de fournitures, comme on le fait chaque année, pour un montant estimé à 60 000€, dit-il. Il s’agit de refaire notre stock de panneaux routiers, matériel de chantier, barrières de sécurité, potelets, chicanes… Ici, on poursuit les actions préventives qu’on met déjà en place contre la vitesse.»

Le second volet de cette action consiste en la mise en œuvre de mesures destinées à inciter les usagers forts à réduire leur vitesse. «Notre commission mobilité va être consultée dans le but de mettre en place des mesures concrètes et structurelles, grâce notamment au matériel que nous aurons acquis.»

Un second marché, lui estimé à 20 000€, va également être passé pour la réalisation de marquages au sol. «Le but est d’entretenir les marquages existants au niveau des passages cloutés, des zones de stationnement… mais aussi d’en créer de nouveaux. D’ici 2022, on veut mettre l’accent sur les abords des écoles.»

Des voleurs de panneaux

Si la Ville doit si régulièrement refaire le plein de panneaux routiers, c’est aussi parce qu’elle fait face à de nombreux vols. «Il y a un phénomène usant qui consiste à piquer les panneaux routiers, par jeu, peste l’échevin. Ceux-ci deviennent des trophées. Mais il faut savoir que lorsqu’on retire un panneau de la sorte, on met les gens en danger.»