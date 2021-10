Inondations en Wallonie: Crise mal gérée, barrage dédouané

La gestion de la crise n’a pas été optimale, mais le barrage d’Eupen n’a pas eu d’impact négatif sur la crue, conclut une étude indépendante.

Commandée par le ministre wallon du Climat et des Infrastructures Philippe Henry au lendemain des inondations, une étude indépendante a rendu ses premiers résultats concernant le déroulé des événements, les décisions et actions qui ont eu lieu durant ceux-ci au niveau de la gestion des voies hydrauliques et des barrages.

Comme c’est aussi le cas depuis le début des auditions à la commission parlementaire wallonne, le barrage d’Eupen a fait l’objet d’une attention particulière. En définitive, les conclusions du centre de recherches sur le risque et la gouvernance SPIRAL de l’ULiège et de la société d’ingénierie suisse Stucky, spécialisée dans les barrages, rejoignent sensiblement ce qu’ont déjà dit les différents responsables du SPW: le barrage d’Eupen a joué son rôle tampon et ainsi évité une catastrophe plus grande encore.

La reconstitution des débits entrant (268 m3/seconde) et sortant (196 m3/seconde) du barrage fait dire aux auteurs de cette étude que «sans la présence du barrage, la situation aurait été encore plus catastrophique à l’aval». Quant à un délestage préventif, la rapidité de la crue le rendait impossible, selon le rapport.

Interpellant toutefois et sans doute une leçon pour le futur: «La note de manutention du barrage ne prévoit de toute façon pas la possibilité de créer cette réserve supplémentaire de manière anticipée.» Un élément qui tient à la conception même de l’ouvrage, conçu prioritairement pour avoir un rôle de réservoir d’eau potable et non réguler des débits en cas de crue, ont déjà expliqué en commission plusieurs responsables du SPW.

L’étude dédouane donc le barrage d’Eupen quant à une aggravation de la crue et note qu’il n’est pas démontré qu’il est à l’origine du phénomène de vague signalé dans la vallée de la Vesdre. Le rapport indique toutefois que la note de manutention prévoit que «le tunnel de la Helle doit être fermé en cas de risque d’inondation entre le barrage et la confluence Helle-Vesdre». Ce qui n’a pas été fait. Mais avec un maximum de 25 m³/seconde déversés dans le lac d’Eupen, l’impact sur la crue en aval a été «négligeable».