Louka Minnella dans «Harecelés» sur RTL TVI: «J’aimerais pousser toutes les limites»

À 21 ans, Louka Minnella est l’acteur belge qui monte. Mercredi, on pourra le voir dans «Harcelés», sur RTL TVI.

Le jeune acteur belge Louka Minnella, originaire de Merbes-le-Château, a le vent en poupe. Découvert dans La fille inconnue des frères Dardenne en 2016, il a obtenu un premier grand rôle l’an dernier dans la série de la RTBF Coyotes. Mercredi, c’est dans Harcelés, un téléfilm en deux parties diffusé sur RTL TVI, qu’on retrouvera le jeune homme de 21 ans. Il y campe le rôle de Hugo Vallorca, dont les parents Isabelle (Claire Keim) et Éric (Bruno Salomone) sont confrontés à une sombre histoire de harcèlement et de cyberattaques.

Louka, dans ce téléfilm, vous jouez à nouveau le rôle d’un adolescent…

Oui, c’est le hasard des castings… J’ai quand même hâte de passer prochainement à un rôle d’adulte. Mais je crois que sans la barbe, ça ne va pas être possible (rires). Bon, après, cela me plaît de jouer différentes facettes de la crise d’adolescence, que ce soit dans Coyotes ou ici, dans Harcelés.

Justement, quelle(s) différence(s) y a-t-il entre Kevin dans «Coyotes» et Hugo dans «Harcelés»?

Contrairement à Kevin, Hugo a un rapport plus ou moins normal avec ses parents. Kevin était dans un rapport de violence avec son père. Hugo, lui, ne comprend pas les choix de ses parents. Son père est écrivain et sa mère avocate, il y a donc un certain niveau intellectuel. Mais ils vont être confrontés aux côtés néfastes des réseaux sociaux. Ce que va vivre Hugo, c’est quelque chose d’incontrôlable. À partir du moment où l’on prend le contrôle de votre téléphone, on contrôle votre vie. Pour moi, c’était intéressant de montrer aux téléspectateurs comment cela peut aller vite…

Il y a eu quelques prises de bec, mais je suis bien content qu’il y ait eu un suivi…

Cela vous a ouvert les yeux sur certaines choses?

J’en étais déjà conscient, car je viens d’une famille qui fait vraiment attention à ça. Je n’ai pas eu de téléphone portable avant mes 13-14 ans. Idem pour mon compte Facebook. Et c’était surveillé. Ma mère avait un certain regard. Il y a eu quelques prises de bec, mais je suis bien content qu’il y ait eu un suivi… D’ailleurs je la remercie pour ça, car cela peut vite basculer. Le harcèlement peut laisser des traces à vie.

Vous vous retrouvez face à Bruno Salomone et Claire Keim, qui jouent vos parents. Impressionnant?

En fait, on ne sait jamais comment s’y prendre… Moi je ne suis personne, je viens d’un petit village de Belgique… Au départ, j’étais un peu à l’écart, je ne savais pas trop comment m’intégrer dans les discussions. Mais la relation avec eux a été hyperintéressante et très saine. Bruno a eu plein de petites attentions envers moi, comme Claire d’ailleurs. Et pour moi, cela a été intéressant de voir comment ils travaillent et quelles relations ils ont avec l’équipe ou le réalisateur. Je suis toujours en observation et j’essaye de tout absorber, car je n’ai pas eu la chance d’aller en école de théâtre ou de me payer les cours Florent…

Je suis encore jeune et j’ai plein de choses à apprendre. Il y a des bases que je n’ai pas et que j’aimerais retravailler.

Cela reste un projet?

Oui. Je sens que j’ai certaines faiblesses. Je suis encore jeune et j’ai plein de choses à apprendre. Il y a des bases que je n’ai pas et que j’aimerais retravailler. J’aimerais partir sur Paris l’an prochain puis aller à Londres pour faire une école là-bas. J’aimerais pouvoir pousser toutes les limites, découvrir et absorber tout ce que je peux.

Le téléfilm a déjà été diffusé sur M6. Vous l’avez regardé?

Oui. Mais cela reste compliqué de me voir. Quand je vois une séquence, je vois le plateau autour, les problèmes qu’il y a eu à ce moment-là… Ensuite, il faut pouvoir s’accepter. Lors de la projection du film des frères Dardenne à Cannes en 2016, j’étais vraiment mal à l’aise, je voyais tous les défauts. Idem pour le 1er épisode de Coyotes. Aujourd’hui, je relativise plus et je suis familiarisé à me voir à l’écran.

Vous préférez tourner dans quel format? Un long-métrage, un téléfilm, une série?

Il y a des choses à prendre dans chaque format. Sur les longs-métrages que j’ai tournés, j’ai eu beaucoup de répétitions et de travail de perfection sur le tournage. Cela laisse le temps de comprendre le personnage et c’est comme ça que j’aime bosser. Sur le format «série», il y a beaucoup moins de répétition, et il faut que cela enchaîne. Donc, il faut être bon directement. Par contre, la longueur permet de s’attarder sur le personnage et de tout décortiquer.

J’adore tourner avec des étudiants, car ce sont les réalisateurs de demain.

Quels sont vos projets?

J’ai un projet de court-métrage pour La Fémis (NDLR: École nationale supérieure des métiers de l’image et du son). J’adore tourner avec des étudiants, car ce sont les réalisateurs de demain. Chaque projet est intéressant. Et puis on devrait bientôt me voir à l’affiche du film Sans soleil, de Banu Akseki. C’est une dystopie: des éruptions solaires créent un certain mal-être chez certaines personnes, qui vont se réfugier sous terre. Moi je joue Joey, un adolescent adopté qui va rencontrer une femme qui lui fait penser à sa mère biologique. Et cette dernière va me faire découvrir ce monde sous-terrain.

RTL TVI, mercredi 13 octobre, 20h30 et 21h30