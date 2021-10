VIDÉO | Y’a plus de surprise pour Viva fo Life 2021 à Tournai

Créé par la Cie Odile Pinson, Truc et cie et Mômes Circus, le spectacle «Y’a plus de surprise» avait cartonné en 2020. Il revient pour les fêtes dans les écoles et dans la salle la Fenêtre. Notre vidéo avait été tournée lors des répétitions en 2020 à une période où les mesures étaient plus strictes qu’actuellement...

Malgré le confinement et les restrictions imposées dans le cadre des mesures sanitaires, ce spectacle - mis en scène par Vincent Leclercq de la compagnie du Tarmac - avait fait un véritable carton, que ce soit au sein des écoles qui accueillaient les artistes dans leurs locaux ou dans la salle la Fenêtre dans laquelle le Père Nono et ses lutins avaient installé leurs ateliers.

Boostée par ce succès, la troupe a décidé de remettre le couvert cette année et cela, toujours pour la bonne cause puisque, comme l’an passé, les bénéfices des différentes représentations seront versés à l’opération Viva for Life qui revient à Tournai du 17 au 23 décembre.

Sacré Père Nono, un vrai fou-curieux

Xavier Sourdeau (Trucs & Cie) nous en dit un peu plus sur la trame de l’histoire: «Dans les chaumières, petits et grands s’affairent. On chante, on rêve, on a plein d’étoiles dans les yeux. Loin de là, dans un coin des cieux, nuit et jour, deux lutins malins s’activent. Des milliers de cadeaux à offrir: Et celui-ci, c’est pour qui? Et celui-là?

Tiendront-ils la cadence? Il s’agit de ne pas se tromper, l’enjeu: du bonheur pour chaque enfant! Mais c’est sans compter sur notre vieux Père Nono, qui, au fil de l’âge, a perdu toute son efficacité.

De maladresse en maladresse, il est devenu fou-curieux et ne peut pas s’empêcher d’ouvrir tous les cadeaux… Mais que cachent donc tous ces beaux emballages?

Ho, ho, ho»

La suite dans les écoles ou à la Fenêtre...

Un Viva for Life local dans le Viva for Life...

La troupe se déplacera (à la demande et pour plusieurs représentations dans la mesure du possible), dans les écoles situées en dehors de l’agglomération tournaisienne entre le 14 et le 17 décembre 2021.

Quant aux enfants des écoles du centre de Tournai, ils seront accueillis par le Père Nono et ses lutins Didi & Doudou directement dans leur atelier, établi à la salle La Fenêtre (Rue de Campeaux, 34), du 20 au 23 décembre 2021, à 9 h, 11 h ou 13 h 30.

Une séance spéciale est organisée à l’intention des enfants des homes du Tournaisis, le mercredi 22 décembre dans l’après-midi. Celle-ci sera financièrement intégralement prise en charge par les organisateurs. Il s’agira là, en quelque sorte, d’un mini Viva for Life à dimension locale. Rappelons que le reste des bénéfices ira bien à l’organisation mise sur pied par la RTB-F.

Informations et réservations: Xavier SOURDEAU +32 (0) 477 58 10 53 trucetcie@yahoo.fr