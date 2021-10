La brasserie Hoppy a réussi sa campagne de financement participatif

Pari réussi pour la brasserie sonégienne, qui s’étendra à Seneffe.

Hoppy, la petite brasserie de Neufvilles qui fait son trou dans la région peut trinquer: celle-ci a réussi sa campagne de financement participatif qui s’est clôturé il y a quelques jours à peine, le 4 octobre dernier, récoltant une somme de 8006€ alors qu’elle s’était fixé un objectif de 7000€. Ce financement permettra à Thomas Fraiteur et Dimitri Rousseaux, les deux «hoppymen», de concrétiser un projet qui est né en 2019: celui de créer un «brewpub» dans les murs du restaurant Terre & Mer à Seneffe.

Un «brewpub», c’est une microbrasserie aménagée au cœur d’un resto-bar. À l’origine, les fondateurs de Terre & Mer avaient suggéré à Thomas et Dimitri de déménager leur brasserie chez eux, mais les Hoppymen ont trouvé beaucoup plus fun d’installer une extension de leur brasserie Hoppy au sein du restaurant Entre Terre & Bière tout en gardant leur brasserie initiale «afin de varier les goûts et plaisirs.» Pour cela, il fallait investir dans du matériel, ce qui a justifié le crowdfunding.

La campagne a eu un démarrage timide, mais elle a terminé en trombe: à trois jours de la fin de la campagne, le cap des 75% n’était pas encore franchi, mais 112% de l’objectif était atteint le jour J. De quoi permettre de compléter le matériel nécessaire pour la production locale puisque la collecte servira à acheter un fermenteur, un brûleur à gaz, un refroidisseur et du petit matériel. Ces ustensiles s’ajouteront à deux cuves de brassage de 200 litres, à des fûts inox pour le service à la pompe, etc. Comme l’objectif a été dépassé, une machine qui permet de mettre les bières en cannettes sera également acquise, ceci afin de les garder bien fraîches et de les protéger du soleil.

Le brewpub verra le jour à l’étage du restaurant Terre & Mer et proposera des bières brassées exclusivement pour le lieu. La gamme «Sneff», conçue en partenariat entre la brasserie et le restaurant, a permis de préparer le terrain et d’imprimer une personnalité mariant production locale, et voyage à travers les nombreux différents styles de bières dans le monde, en faisant découvrir tant des types de bières oubliés que des genres très modernes. Un havre de découverte à visiter on l’espère très bientôt.

U.P.