Ligue des Nations: la troisième édition débutera par quatre journées dès juin 2022

La 3e édition de la Ligue des Nations débutera en juin 2022. Pas moins de quatre journées sont prévues à l’issue des championnats nationaux dans une année civile qui verra le Mondial se tenir au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.

Le tirage au sort des groupes de la Ligue des Nations se tiendra le 16 décembre (18h) à Montreux, en Suisse.

Les Diables Rouges, qui ont dû se contenter de la 4e place après des défaites contre la France (2-3) et l’Italie (1-2) ce week-end lors du Final Four, seront têtes de série pour ce tirage au sort. Ils défieront trois des autres nations de la Ligue A: Portugal, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Angleterre, Pologne, Suisse, Croatie, pays de Galles, Autriche, République tchèque et Hongrie.

Les quatre premières journées se tiendront entre le 2 et le 14 juin, ce qui constitue un programme chargé pour les joueurs qui viendront de terminer leur saison en club. Les deux dernières journées sont prévues lors de la fenêtre internationale de fin septembre (22-27).

Les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A disputeront le Final Four, qui se tiendra dans un lieu encore à déterminer entre le 14 et le 18 juin 2023. Pour rappel, les vainqueurs des groupes des trois autres ligues sont promus pour l’édition suivante alors que les derniers sont relégués.

Le Portugal (2019) et la France, qui a battu l’Espagne (2-1) en finale dimanche à Milan, ont remporté les deux premières éditions de cette compétition continentale mise sur pied pour remplacer les matches amicaux.