Son père conduit alcoolisé, une petite fille de 11 ans appelle la police pour la prévenir

Dans le Doubs, en France, une fillette de 11 ans a prévenu la police que son père conduisait sous emprise de l’alcool alors qu’elle se trouvait elle-même dans la voiture. Il a été interpellé avec 1,96 gramme d’alcool dans le sang.

Alors qu’il était en visite chez une amie, le père de famille s’est violemment disputé avec cette dernière, et a décidé de rentrer chez lui. Vers 21h30, lorsqu’il était sur la route avec ses deux enfants, sa fille a donné l’alerte en envoyant plusieurs SMS à la police pour indiquer la position de la voiture. Son petit frère, âgé de 6 ans, se trouvait lui aussi à bord du véhicule.

En lisant les panneaux, l’enfant a réussi à donner la direction de l’autoroute qui va vers Besançon. «Grâce aux indications qu’elle a fournies, nous avons pu situer la voiture. Les gendarmes ont rappelé la fillette. Ils lui envoyaient des SMS pour rester en contact», raconte le chef d’escadron Nestor-Romain à L’Est Républicain.

Plusieurs patrouilles ont été déployées pour retrouver la famille, et la police a intercepté le véhicule vers 22h. Le père de famille a été contrôlé positif avec 1,96 gramme d’alcool dans le sang. Il s’est vu retirer son permis de conduire et a été placé en cellule de dégrisement. Les enfants, sains et saufs, ont de leur côté été remis à leur mère.