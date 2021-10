Daikin prévoit d’engager 400 personnes en Belgique d’ici 2025

Daikin Europe prévoit d’engager 4.000 personnes d’ici 2025 pour soutenir un vaste plan de croissance, a fait savoir lundi la société spécialisée dans les solutions de climatisation.

Un dixième de ces recrutements seront réalisés en Belgique, surtout pour les fonctions de R&D, d’ingénieur terrain et pour le siège social. Les bureaux sont établis à Ostende, Gand et Bruxelles. Le site gantois, particulièrement, doit prendre de l’ampleur puisqu’il deviendra le centre mondial R&D de Daikin.

A l’échelle continentale, le plan quinquennal de Daikin Europe prévoit un investissement de 840 millions d’euros. Les responsables de l’entreprise espèrent faire passer le chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2020 à 5,7 milliards en 2025.

Daikin Europe entend «répondre aux besoins d’une société changeante, et devenir un fournisseur intégral de solutions de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (CVC-R) dans l’ensemble des régions qu’elle dessert (Europe, Moyen-Orient et Afrique)».

Daikin vise à atteindre la neutralité carbone dans chaque aspect de ses activités y compris les phases d’utilisation et de mise au rebut des produits installés. Le premier objectif intermédiaire est d’atteindre une réduction de 30% des émissions de CO2 à l’horizon 2025.

L’entreprise japonaise souhaite également que sa filiale européenne devienne le numéro un de la ventilation et de la purification de l’air de sa zone. Plus tôt cette année, les purificateurs d’air Daikin ont été testés par le célèbre Institut Pasteur de Lille qui a confirmé leur haute efficacité dans l’élimination des virus respiratoires tels que celui de la Covid-19 ou de la grippe commune, explique la société.