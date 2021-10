Avec Beats, Belfius revoit entièrement son offre bancaire

Belfius va entièrement revoir, et simplifier, son offre bancaire dans les prochains mois, a annoncé lundi la banque à l’occasion de la présentation de Beats, le produit qu’elle a développé en partenariat avec Proximus.

Des services télécoms pourront d’ailleurs être proposés aux futurs clients de Beats. L’ambition de la banque est en tous les cas de faire basculer l’intégralité de sa clientèle de particuliers, soit 2,6 millions de personnes, vers la nouvelle offre d’ici fin 2022.

Après une période de test de 5 mois, dès ce lundi, tous les clients Belfius peuvent souscrire à cette offre exclusive en Belgique, que ce soit en agence ou via l’application mobile de la banque. Elle prend la forme d’un abonnement mensuel personnalisé et modulable «à un prix compétitif» permettant, pour la première fois, de mêler un volet bancaire et assurances et un autre télécom.

Le volet bancaire comprendra trois formules: une gratuite pour les besoins de base (compte de paiement et carte de débit), une offre payante de base pour 5,5 euros par mois (avec notamment un compte de paiement avec une carte de débit et deux cartes de crédit) et une offre premium pour 7,5 euros mensuels.

Côté télécom, les clients auront le choix entre trois formules chez Proximus: 10 GB, des appels et des sms illimités; Wifi et TV illimités; et un pack convergent avec internet, TV, abonnement mobile et ligne fixe. Les prix (respectivement 26,99, 59,99 et 95,99 euros) seront les mêmes que ceux proposés aux clients classiques de l’opérateur télécom, avec cependant une offre promotionnelle au début, mais limitée dans le temps. S’y ajouteront des avantages exclusifs pour les clients Belfius, comme 1 GB de données gratuites ou un Wifi Booster pour une meilleure connexion dans la maison.

Si l’offre proposée aux clients existants ne leur convient pas, ils sont libres de l’adapter à leurs besoins. L’objectif est donc de faire basculer l’intégralité de la clientèle de Belfius vers la nouvelle offre d’ici la fin 2022.

Les futurs adeptes de Beats pourront par ailleurs choisir un projet belge concret et local auquel la banque versera un euro par client: la réduction du CO2 dans les écoles (via l’ONG Airscan), l’accompagnement des patients atteints du cancer (avec le Fonds Anticancer) et la lutte contre la pauvreté infantile en Belgique francophone (par le biais de Viva for Life, le projet de la RTBF). Chaque année, Belfius versera ainsi plus de 2 millions d’euros dans le cadre de ces projets, en plus de la somme qu’elle leur dédie déjà chaque année, assure-t-elle. À terme, ces thèmes seront complétés par d’autres projets.

«C’est la fin de la banque classique», résumait-on chez Belfius lundi.

Le lancement de Beats fait partie du partenariat stratégique conclu en juin 2020 par Belfius et Proximus (sur une période de sept ans, NDLR), et qui s’est aussi traduit par le lancement de la néo-banque Banx la semaine dernière.