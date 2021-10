Une compagnie aérienne met fin aux jupes et talons de ses hôtesses

SkyUp Airlines ne veut plus «sexualiser» ses hôtesses de l’air. Facebook - SkyUp Airlines

SkyUp Airlines dit adieu à l’uniforme traditionnel des hôtesses de l’air. Les pantalons remplacent désormais les jupes.

C’est une petite révolution qu’amorce SkyUp Airlines. Ce 22 octobre, les hôtesses de la compagnie aérienne ukrainienne laisseront tomber leur jupe et leurs talons pour un pantalon et des baskets. Pour le plus grand plaisir des principales concernées…

«Les chaussures à talons sont belles, je ne le conteste pas, mais les pieds souffrent et enflent à la fin du vol. Les baskets, elles, sont absolument cool», se réjouit ainsi l’hôtesse de l’air Alexandrina Denysenko dans une interview accordée à Reuters.

Outre l’uniforme traditionnel, la compagnie aérienne à bas prix compte également mettre fin aux chignons. Les membres de chaque équipage seront autorisés à ne porter que de «simples» tresses.

«Nous avons compris que nos hôtesses de l’air ne voulaient pas être sexualisées», explique Marianna Grygorash, responsable du marketing au sein de SkyUp Airlines.

La compagnie aérienne indique également que son personnel masculin aura aussi bientôt un nouvel uniforme, moins strict. Cette fois, le t-shirt et les baskets remplaceront respectivement la chemise et les chaussures de ville.