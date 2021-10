Jupiler Pro League: le défenseur central Boris Lambert prolonge à Eupen jusqu’en 2024

Formé à la KAS Eupen, le défenseur central belge de 21 ans Boris Lambert est désormais lié à son club jusqu’au 30 juin 2024. Le leader de D1A l’a annoncé lundi par voie de communiqué.

Lambert, 21 ans, a fait ses débuts chez les professionnels en début de saison. Il compte désormais 9 apparitions avec les Pandas, soit un total de 479 minutes. Une option dans son contrat prévoyait une prolongation automatique de deux ans s’il jouait minimum 8 rencontres avec l’équipe première, un cap qu’il a atteint en affrontant le Beerschot le 25 septembre.

L’équipe de l’Allemand Stefan Kramer reste sur trois succès de rang et se déplacera à La Gantoise dimanche dans le cadre de la 11e journée de D1A. Les germanophones possèdent 20 points et sont à égalité avec l’Antwerp. L’Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges sont en embuscade (19 pts).