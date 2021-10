Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

Les maraîchers, Be Tv, les bowls et le Meilleur Pâtissier sont au menu de notre récap’ abonnés. Adobe Stock, EdA & M6

Focus sur les maraîchers, l’impact du Covid sur la chaîne Be TV, une recette de «bowl», la 10e saison du «Meilleur Pâtissier»: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 11 octobre.

1. Le maraîchage, à la croisée des chemins et des parcours de vie

Si la crise sanitaire a renforcé la résilience d’une partie de la population et ramené une série de citoyens vers des centres d’intérêt plus sains et de proximité, dont les jardins maraîchers, certains projets sont parfois obligés d’être abandonnés.

2. Des camions plus propres grâce à l’hydrogène vert

L’intercommunale Ideta et Luminus veulent jouer un rôle actif en faveur d’une mobilité durable, y compris pour le transport lourd. Comment? En équipant les zonings de Tournai-Ouest et Leuze-Europe d’unités de production et de distribution d’hydrogène vert.

3. La chaîne Be tv a dû s’adapter au Covid-19

La chaîne à péage belge a dû s’adapter à la concurrence des plateformes de VOD… mais le plus compliqué a été la crise Covid.

4. Mercotte et Cyril Lignac: 10 ans de gourmandise

Le «Meilleur pâtissier» revient pour une 10e saison qui s’annonce déjà gourmande et pleine de nouveautés.

5. Lefevere: «Je donne à Remco un bon 7 sur 10»

Très satisfait de la performance éblouissante de Fausto Masnada (2e), convaincu que Julian Alaphilippe était le plus fort, Patrick Lefevere a assisté à la prestation en demi-teinte de Remco Evenepoel au Tour de Lombardie. Rien d’inquiétant du tout, selon lui. Il dresse le bilan de l’année d’Evenepoel.

6. Un voyage en Italie pour réduire les consommations d’énergie

Réduire les consommations et les dépenses d’énergie tout en soutenant la décarbonisation: c’est l’ambition de l’intercommunale hennuyère Ceneo. Comment aller plus loin dans les actions concrètes? Ceneo a organisé la semaine dernière une mission d’étude dans le nord de l’Italie. Objectif: identifier des projets innovants et des bonnes pratiques dans le secteur de l’énergie et du développement durable.

7. Honoré à titre posthume 43 ans après un geste héroïque qui lui coûta la vie

Lors d’une réunion familiale et officielle, Joël Dudant a reçu, à titre posthume, la médaille d’or pour son geste de bravoure.

8. Balade des Agronautes: suivez les nains à la découverte du campus gembloutois

La faculté de Gembloux Agro Biotech ouvre largement son superbe campus au public. Avec, en support, l’appli «La balade des Agronautes».

9. Notre recette de la semaine: power bowl au poulet mariné et aux œufs

Les bowls sont mis à toutes les sauces: poke, buddha, smoothie… Cette fois, place au power bowl, qui fait le plein d’ingrédients sains.

10. Feuilleton Goldoni, nuances de jalousie

Tania Garbarski et Charlie Dupont s’amusent dans le registre classique avec le feuilleton Goldoni qui sera bientôt sur les planches liégeoises.

