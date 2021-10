Covid: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 11 octobre 2021.

1. Belgique

3. Monde

Garde à vue pour un homme qui a utilisé le passe sanitaire de Macron

Un jeune homme de 19 ans a tenté de pénétrer dans un hôpital marseillais, dans le sud de la France, en utilisant le passe sanitaire du président de la république, Emmanuel Macron.

Le Royaume-Uni assouplit les restrictions aux voyages pour une cinquantaine de pays

Les voyages entre le Royaume-Uni et des douzaines d’autres destinations long-courrier, comme le Mexique et l’Afrique du Sud, reprennent lundi.

Une vaste étude française confirme l’efficacité des vaccins

La vaccination contre le Covid-19 réduit de 90% le risque d’hospitalisation et de décès chez les plus de 50 ans et semble aussi efficace face au variant Delta, sur lequel on manque toutefois encore de recul, selon une vaste étude française portant sur 22 millions de personnes.

Essais de phase 3 positifs pour un cocktail d’anticorps d’AstraZeneca

Un cocktail d’anticorps d’AstraZeneca a donné des résultats jugés positifs par le laboratoire pharmaceutique en essais cliniques de phase 3 contre le Covid-19, d’après un communiqué lundi.

Merck a déposé aux USA une demande d’autorisaion de sa pilule contre le Covid

Le laboratoire américain Merck a annoncé lundi avoir déposé une demande d’autorisation auprès des autorités américaines pour sa pilule contre le Covid-19, susceptible de constituer une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie.

Le Kremlin s’alarme de la mortalité mais exclut de nouvelles mesures

Le Kremlin a jugé «inadmissible» le faible taux de vaccination contre le Covid-19 en Russie, à l’origine d’une mortalité «élevée», mais il a exclu d’introduire des restrictions sanitaires afin de préserver l’économie.

4. Culture

Be tv a dû s’adapter au Covid-19

La chaîne à péage belge a dû s’adapter à la concurrence des plateformes de VOD… mais le plus compliqué a été la crise Covid.

