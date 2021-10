Best Of foot local: des moules presque indigestes, un premier succès acquis à la 96e et le carton d’Hannut et ses 13 buts marqués

Des buts à la pelle, des actions cocasses et le meilleur du foot local: chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

1 Le souper spaghetti attendra à Chevetogne

Chevetogne a été battu à Spy (2-1) ce dimanche et cela a beaucoup déçu le T1 des «coccinelles» Michel Godefroid. «J’avais promis d’offrir un spaghetti en cas de succès, mais celui-ci attendra. Ce n’est pas pour cette fois. Une série s’arrête, espérons en commencer une autre pour enfin manger italien», a déclaré le coach après la défaite des siens.

2 Givry privé d’un premier succès à la ... 94’

Givry a été rejoint dans les arrêts de jeu par Solières pour la première d’Eddy Raskin. Ce qui prive les Canaris d’une première victoire cette saison. «Les joueurs sont abattus et c’est normal, mais mardi, ils auront de nouveau ce mental d’acier qui fait leur force, note le nouveau T1. Et ils recommenceront à fournir les efforts nécessaires la semaine prochaine pour que la pièce tombe enfin du bon côté. Solières, c’est logiquement un ténor et nous n’avons certainement pas été baladés. C’est de bon augure pour la suite», a expliqué le nouveau coach.

3 Grave accident pour l’Habaysien Kevin Denis

Le duel entre Tontelange et Habay-la-Vieille (2-2) en P2 luxembourgeoise a été marqué par la grave blessure de Kevin Denis. «Nous sommes tous choqués par le grave accident. “Doudou”, comme on le surnomme, est sorti sur civière et emmené en ambulance à la 23’. Il a été opéré de plusieurs fractures à la jambe», a relaté le coach des visiteurs Anthony Stati.

4 Vyle signe son premier succès à la ... 96e minute!

En P2 liégeoise, Vyle-Tharoul a enfin gagné cette saison. In extremis puisque le but est tombé dans les dernières secondes de jeu. «Ce but me fait plaisir à plus d’un titre, confessait Sammy Derwael. Il offre un 1er succès à Vyle et permet au coach de rester, c’est mon premier but pour l’équipe et je l’inscris en plus de la tête, ce qui est très rare.»

5 Le bras du gardien fracturé, un joueur de champ finit dans les cages

Dans le derby, musclé, entre Fraiture et Oreye (P3 liégeoise), le gardien d’Oreye a dû quitter le jeu après un contact qui l’a blessé au bras. Impossible pour lui de poursuivre la rencontre avec un bras probablement fracturé. Du coup, c’est Vincent Dodeigne qui a pris les gants et s’est installé entre les perches. Le joueur a d’ailleurs dû s’essayer au difficile exercice des pénaltys. Sans succès.

6 Hannut B signe le carton du week-end en marquant 13 fois

Les Hannutois ont surclassé Villers B en 4e provinciale liégeoise et enchaînent avec un deuxième succès de rang. En effet Hannut a planté pas moins de 13 buts

7 Aubel galvaude, des «sanctions» vont tomber

«Il va falloir se remettre en question et des sanctions vont tomber. Nous sommes à la septième journée et certains ont eu assez de crédit. Mais cela se fera entre quatre murs», pestait Tony Niro après le match nul (1-1) contre Weywertz . Traduction: plusieurs éléments risquent de se retrouver avec la P2 dimanche prochain…

8 Les moules ont failli être indigestes à Jodoigne

Pour clôturer la kermesse aux moules du club de Jodoigne, la D3 a bien failli se faire surprendre par une courageuse équipe de Gouvy. Heureusement, malgré une rencontre délicate, Jodoigne s’est imposé en fin de match face à la lanterne rouge de D3B.