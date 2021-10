Jean-Jacques Goldman (partiellement) de retour sur scène en 2023

Une tournée validée par Jean-Jacques Goldman et emmenée par ses proches verra le jour d’ici moins de deux ans.

Alors que Jean-Jacques Goldman fête ses 70 ans ce lundi, «Le Parisien» annonce que deux albums de reprises sortiront l’année prochaine et qu’une tournée, validée elle aussi par l’artiste, aura lieu en 2023.

Près de dix ans après «Génération Goldman», un projet mené par son fils Michael et qui avait réuni les stars de l’époque dont M. Pokora et Shy’m, l’œuvre de «JJG» va donc être revisitée une nouvelle fois avec «Génération Goldman». Cette fois, c’est un autre proche de l’artiste, Erick Benzi, qui est aux commandes.

Prônant des reprises «classieuses» des tubes de Jean-Jacques Goldman, «Génération Goldman» réunit donc de jeunes artistes peu connus – à l’exception de Marina Kaye – et des musiciens qui l’ont accompagné sur scène comme Michael Jones. Ce qui donnera un premier album de reprises enregistrées avec le chœur gospel de Paris et un second à dominante celtique.

«L’idée étant de mettre en avant ses musiques et ses textes, je me suis occupé de refaire les orchestrations et de trouver les voix, explique Erick Benzi dans les colonnes du «Parisien». Mais il fallait que j’en parle à Jean-Jacques et que ça lui plaise. Je lui ai donc tout fait écouter et par chance, il a adoré.»