Une Bugatti de 1994 vendue 2,24 millions d’euros au Grand Prix du Zoute

La maison britannique Bonhams a vendu dimanche aux enchères une Bugatti EB110 Super Sport de 1994 pour 2,24 millions d’euros. Cette vente a clôturé dimanche la douzième édition du Grand Prix du Zoute à Knokke-Heist. La Cadillac Eldorado, qui a servi lors du mariage du roi Baudouin et de la reine Fabiola, est également passée sous le marteau.

Cette douzième édition du Grand Prix du Zoute s’est achevée dimanche avec la «Vente du Zoute» à Knokke-Heist. La maison d’enchères internationale Bonhams a mis aux enchères soixante voitures historiques, dont des voitures des marques Aston Martin, Ferrari, Porsche, Lancia, Lagonda, AC, Facel Vega, Jaguar et Maserati, avec des rendements estimés à six chiffres. Une Maserati Mistral Spyder de 1964 mise en vente appartenait toujours au prince saoudien Sultan Ben Saoud.

La pièce maîtresse, une rare Bugatti EB110 Super Sport de 1994, s’est vendue 2,24 millions d’euros. La Cadillac Eldorado qui a servi pour le mariage du roi Baudouin et de la reine Fabiola en 1960 a été vendue 86.250 euros.

La nouveauté de cette édition était le «Prado Zoute», un pavillon construit sur la plage, où 18 partenaires automobiles haut de gamme ont présenté leurs voitures.

Les temps forts du Grand Prix ont été le passage du «Zoute Rally» dans le cœur historique de Bruges vendredi et le passage sur la digue d’Ostende devant le Casino Kursaal de 50 voitures de sport modernes samedi.

Les organisateurs souhaitent développer davantage le nouveau concept l’année prochaine. «Il est clair que la nouvelle formule est appréciée. Nous passerons à la vitesse supérieure en 2022, avec la construction d’un «Prado» sur la Grand-Place de Bruges, d’un concours «d’élégance» dans les rues et sur les places du centre historique de Bruges, et le GT Tour à Ostende. Knokke-Heist restera bien sûr le centre de l’événement», ont déclaré Filip et David Bourgoo, organisateurs.