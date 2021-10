DIRECT | La France affronte la jeune Espagne en finale de Ligue des nations (0-0)

Les champions du monde français sont confrontés à la sélection espagnole, tombeuse de l’Italie en demi-finale.

Qui pour succéder au Portugal? Cette deuxième édition offre un véritable choc en finale entre la France et l’Espagne. Les hommes de Didier Deschamps ont renversé littéralement les Diables rouges jeudi dernier. Menés 2-0 à la mi-temps, les Bleus sont revenus en jouant bien plus haut et en agressant Hazard and co.

DD devrait certainement pousser ses hommes à développer la même tactique. Absent à cause du Covid, Rabiot est remplacé par Tchouameni. Kimpembe retrouve également sa place de titulaire au profit de Lucas Hernandez qui avait eu beaucoup de mal en première mi-temps lors des demi-finales.

De son côté, la Roja a réalisé une rencontre très maîtrisée contre la Squadra (2-1). Les Tricolores devront tenir à l’œil le duo Oyarzabal Torres. Les deux joueurs ont fait craquer les Italiens avec deux passes décisives pour le premier et deux buts pour le second.

La rencontre se jouera à Milan devant 37000 spectateurs.

LES COMPOS :

France : Llors - Kimpembe - Varane - Koundé - T. Hernandèz - Pogba - Tchouaméni - Pavard - Griezmann - Mbappé - Benzema

🚨 OFICIAL | ¡¡ONCE DE ESPAÑA PARA LA FINAL!!



👥 Así sale la @SeFutbol de @LUISENRIQUE21 para luchar por ser campeones de la #NationsLeague ante Francia.



💪🏼 ¡¡A MUERTE CON VOSOTROS!! ¡¡VAMOOOOS!! #VamosEspaña pic.twitter.com/RhXbJSyGke — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2021

Simons - M. Alonso - Laporte - Garcia - Azpilicueta - Busquets - Gavi - Rodri - Sarabia - Oyarzabal - F. Torres

