ANALYSE | Deux revers de rang des Diables rouges, une première depuis 2016

Les Diables ont concédé deux défaites de suite pour la première fois avec Martinez.

La Belgique n’avait jamais perdu deux matchs de suite avec Roberto Martinez. C’est désormais chose faite, après le revers ce dimanche après-midi contre l’Italie (2-1)

1 À quand remonte une double défaite de la Belgique?

C’est la première fois que la Belgique, avec Roberto Martinez, perd donc deux matchs de suite. Après chaque défaite, jusqu’ici, elle avait su remporter la rencontre d’après. La dernière fois que les Diables ont été battus deux fois suite, c’était en 2016, à cheval sur deux saisons : la défaite contre le pays de Galles en quart de finale de l’Euro (1-3) avait été suivie d’un revers contre l’Espagne (0-2), fin août, pour la première de Roberto Martinez à la tête de la sélection. La dernière fois que les Belges ont été défaits deux fois de suite, dans la même saison, c’était en novembre 2013, lors de l’enchaînement amical contre la Colombie (0-2) puis le Japon (2-3), en novembre.

2 Combien de matchs la Belgique a-t-elle enchaîné en marquant au moins un but?

Les Diables ont terminé leur quarantième match de suite en marquant au moins un but. La dernière fois qu’ils sont restés muets, c’était contre la France, en demi-finale de la Coupe du monde 2018 (0-1).

3 Combien de penalties Thibaut Courtois a-t-il arrêté avec la sélection?

Thibaut Courtois a concédé deux penalties en quatre jours, face à Mbappé puis Berardi. Il n’en a toujours pas stoppé avec la sélection, en sept tentatives.

4 Combien de joueurs du quart de finale de l’Euro étaient au coup d’envoi?

Neuf des vingt-deux titulaires du quart de finale de l’Euro étaient au coup d’envoi : quatre du côté italien (Donnarumma, Di Lorenzo, Barella et Chiesa) et cinq du côté belge (Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Witsel et Tielemans). Doku, Meunier, Hazard et Lukaku, titulaires à Munich, étaient soit blessés ou ont été libérés de leurs obligations internationales alors que De Bruyne a débuté la rencontre sur le banc.