PHOTOS | Environ 50.000 personnes présentes à la Marche pour le Climat à Bruxelles

La Marche pour le Climat s’est élancée peu après 14h00, dimanche, devant la gare de Bruxelles-Nord.

Selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, le nombre de personnes présentes est estimé à 50.000 personnes, une heure et demi après que l’immense cortège se soit élancé de la gare du Nord.

Après un an et demi de quasi-absence dans les rues en raison du contexte sanitaire et à trois semaines de la COP26, ONG, syndicats, mutualités, organisations de jeunesse et mouvements citoyens, rassemblés sous le nom de Coalition climat, ont lancé un nouvel appel à la mobilisation de masse dimanche à Bruxelles. Les manifestants réclament que les autorités étatiques respectent leurs engagements pour lutter contre le réchauffement climatique.