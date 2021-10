Opération de contrôle autour de la gare du Nord à Bruxelles: 32 personnes interpellées

La zone de police Bruxelles-Nord a mené, samedi soir, une action de sécurisation aux alentours de la gare du Nord à Schaerbeek, a confirmé à Belga dimanche le commissaire Michaël De Beul, selon une information de la VRT.

De nombreuses personnes ont été contrôlées, aboutissant à 32 interpellations. Parmi celles-ci, 25 n’étaient pas en ordre de séjour et sept étaient en possession d’armes blanches ou de stupéfiants. «Des procès-verbaux judiciaires ont été dressés à l’encontre de ces sept personnes. Et pour les 25 autres, on s’est conformé à la décision de l’Office des Étrangers concernant leur séjour», a précisé le commissaire.

La police a mobilisé pour cette opération 65 agents, dont 50 appartenant à la zone de police Bruxelles-Nord et 15 à la police fédérale. Les autorités policières ont décidé d’agir à la suite de plaintes récurrentes concernant l’insécurité qui règne aux alentours de la gare du Nord.

La situation s’est encore aggravée ces derniers temps. La banque BNP Paribas Fortis a notamment eu recours à des gardes du corps pour escorter ses employés du bureau à la gare, le soir.