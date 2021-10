Qualifications Mondial 2022: l’Angleterre s’impose 0-5 en Andorre et entrevoit le Qatar, la Suisse revient sur l’Italie

L’Angleterre, tombeuse facile d’Andorre (5-0) dans le groupe I samedi lors de la 7e journée des qualifications pour le Mondial-2022 de football.

Les finalistes de l’Euro 2020 ont dominé les Andorrans grâce aux premiers buts en sélection de Ben Chilwell (19e) et Jack Grealish (86e). Bukayo Saka (40e), Tammy Abraham (59e), James Ward-Prowse (79e) ont été les autres buteurs.

Les Anglais, premiers avec 19 points, quatre de plus que l’Albanie, auront l’occasion de faire un nouveau pas vers le Qatar contre la Hongrie mardi.

Dans le groupe B, la Suède met la pression sur l’Espagne après sa victoire 3-0 face au Kosovo. Les Suédois, qui comptent un match en moins, sont deuxièmes (12 pts) avec un point de retard sur les Espagnols qui disputent dimanche la finale de la Ligue des Nations contre la France. La Grèce, victorieuse de la Géorgie, est troisième avec 9 points.

Dans les autres rencontres de la soirée, la Serbie a pris provisoirement la première place du groupe A devant le Portugal grâce à son succès 1-0 au Luxembourg, tandis que la Suisse (11 pts), tombeuse de l’Irlande du Nord 2-0, se rapproche de l’Italie, leader du groupe C. La Nati revient à 3 points des champions d’Europe et compte un match en retard. A Genève, la Suisse s’est retrouvée en supériorité numérique après l’exclusion de Lewis pour un 2e carton jaune consécutif à ... 17 secondes d’attente ballon en mains pour effectuer une rentrée en touche. Zuber (45e+3) et Fassnacht (90e+1) ont marqué les buts suisses. En déplacement en Lituanie mardi, la suisse peut rejoindre l’Italie en tête du classement avec 14 points.

Plus tôt dans la journée, l’Ukraine a réalisé une bonne opération en décrochant sa première victoire des qualifications en Finlande (1-2) après cinq matches nuls. Les Ukrainiens prennent la deuxième place du groupe D derrière la France, qui peut se qualifier en cas de victoire contre le Kazakhstan le 13 novembre.