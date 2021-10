10 articles pour les 55 ans et plus: voitures électriques, semaine de 4 jours, cave à vin…

Décès de Bernard Tapie, semaine de 4 jours, expo de Funès, nouveau musée zoologique à Liège… L’actualité de la semaine écoulée a été marquée par toutes sortes de sujets. En voici quelques-uns qui devraient intéresser les 55 ans et plus.

Les derniers beaux jours ensoleillés, la chute des feuilles… En octobre on se sent un peu nostalgique, on a tendance à se replonger dans les souvenirs. Alors on vous emmène à l’expo sur Louis de Funès à Bruxelles. On vous explique aussi comment, dans les années 80, Bernard Tapie voulait investir à Couvin.

Mais on vous parle aussi de la semaine des 4 jours qui promet de longs week-ends et du temps pour profiter de vos loisirs, comme de belles balades en forêt. À condition de ne pas y croiser des chasseurs

1. Une application pour éviter les zones de chasse

Mieux vaut se renseigner avant de partir en balade. heymans Attention les chasses, c’est parti! Pour éviter les mauvaises rencontres, le site créé par Olivier Conrard, «Partageons la forêt», indique les zones où des chasses sont en cours.

À lire ici | Une appli pour éviter les zones de chasse

2. Comment Bernard Tapie était-il arrivé à Couvin?

Finalement, c’est un peu par hasard que Bernard Tapie a repris Donnay en 1988. ÉdA Bernard Tapie a été inhumé à Marseille vendredi dernier. L’homme d’affaires aura marqué la vie politique et économique française. Et aussi un peu en Belgique. C’est l’occasion de revenir sur une question: finalement, comment s’est-il retrouvé à Couvin en 88?

À lire ici | Comment Tapie s’était-il retrouvé à Couvin ?

3. La semaine de travail condensée sur 4 jours

Des week-ends plus longs mais des semaines de travail plus denses. -Nattanon – stock.adobe.com Une semaine de boulot concentrée sur quatre jours? Le gouvernement fédéral y pense sérieusement. Cette piste permettrait de répondre au désir de flexibilité des travailleurs.

À lire ici | La semaine de quatre jours : bientôt une réalité ?

4. BMW force les hybrides à passer à l’électrique au cœur des villes

Charleroi, Namur et Louvain voient, depuis peu, les conducteurs d’hybrides rechargeables BMW passer automatiquement en mode 100% électrique, «zéro émissions», quand ils pénètrent au cœur des villes. Explications.

En vidéo | BMW force les hybrides à passer à l’électrique au cœur des villes

5. Une exposition sur Louis de Funès à Bruxelles

Près de 40 ans après son décès, e comédien français reste très populaire. ÉdA Le cinéma Palace à Bruxelles s’ouvre au comique populaire en proposant une expo consacrée à Louis de Funès.

À lire ici |Louis De Funès, le rigolo pris au sérieux

6. Les propriétaires mieux assurés

Fotolia La commission Économie de la Chambre a approuvé mercredi, à l’unanimité, une proposition de loi interprétative qui garantira que les propriétaires soient mieux assurés en cas d’affaissement dû à la sécheresse.

À lire ici |Les propriétaires désormais mieux assurés en cas d’affaissement dû à la sécheresse

7. Comment maximiser ses chances à l’EuroMillions

Vendredi dernier, la cagnotte de l’EuroMillions atteint l’importante somme de 202 millions d’euros. Voici quelques astuces pour augmenter vos chances lors d’un prochain tirage.

À lire ici | EuroMillions : 7 astuces pour multiplier vos chances de gagner

8. Un nouveau musée zoologique à Liège?

-Aquarium de Liège En vue de la fermeture en 2022 du Musée de zoologie, pour rénovation, les spécimens sont conditionnés.

À lire ici | Vers un nouveau Musée de zoologie

9. Nos cartes de vins pour bien choisir vos bouteilles

Découvrez notre sélection de vins pour l’apéro ou pour une recette plus élaborée: chaque semaine, Pascal Jassogne vous conseille sur le choix des bouteilles de vin pour accompagner vos plats ou éviter un mal de tête.

À lire ici | Cave à vins, les bouteilles sélectionnées par Deuzio

10. Le dernier album de Jacques Sondron

Notre dessinateur a particulièrement été inspiré par cette année. Heymans

«Tous piqués», la sélection des dessins de Sondron est sortie ce jeudi. Un album spécial «année de merde».

À lire ici | Un nouvel album pour Sondron : « L’humour ne guérit pas, mais permet d’avancer »