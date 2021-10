La naïveté hutoise leur coûte trois points

Dominants sur la plupart de la rencontre, les Hutois se sont inclinés face à une équipe de Rochefort bien plus réaliste.

Quelle déception pour les troupes de Manu Papalino! Auteur d’une superbe rencontre, Huy s’est fait avoir à cause de plusieurs erreurs de jeunesse.

Tout avait pourtant bien démarré pour les locaux. Arabi, à la réception d’un véritable caviar, ouvre le score après moins de 180 secondes. Mais Rochefort, plus mature, a profité de plusieurs largesses défensives dans le premier quart d’heure. Marvin Étienne part dans l’axe de la défense, mais la défense Hutoise oublie de défendre. Le buteur de Rochefort ne se fait pas prier et trompe le gardien local (11e).

Pire même, lorsque trois minutes plus tard, Toundasida Ouedraogo sent l’erreur d’appreciation sur un long ballon de Gabiam et bat une deuxième fois Jean-Philippe Gérard.

Mieux en jambes, les Hutois vont avoir l’occasion de revenir à de multiples reprises, mais c’est bien les visiteurs qui prennent trois précieux points en vue des futures échéances.

Huy-Rochefort: 1-2.