La Calamity Jane des stups - La RTBF coupable - Pas de pitié pour Tatie Danièle: 13 étonnantes histoires judiciaires

Une quinqua à la tête d’une association de malfaiteurs; Il braque sa fille; Le tribunal n’a pas eu de pitié pour Tatie Daniel; Décès d’un ouvrier: la RTBF coupable... Découvrez ces surprenantes histoires judiciaires survenues cette semaine en Wallonie.

1. La quinquagénaire était à la tête d’un trafic de drogue

Trois dames se sont présentées ce mercredi devant le tribunal correctionnel d’Arlon. Premièrement, une quinquagénaire de Rodange (Grand-Duché), maman de six enfants. Deuxièmement, une de ses filles âgée de 25 ans, maman elle-même d’une fillette de 7 ans. Troisièmement, une Arlonaise trentenaire.

Calmes, posées dans leur discours, d’une élocution facile, habillées sobrement, aucune d’elles n’a le profil d’une Calamity Jane des stups, menaçant les honnêtes citoyens. Et pourtant, elles sont poursuivies pour avoir dealé au sein d’une association de malfaiteurs. En outre, la quinquagénaire doit répondre d’être la dirigeante de l’association.

2. Une arme contre la tempe de sa fille, paroxysme de cette relation amour-haine

Un camping du côté de Mariembourg. C’est là, en septembre 2020, que la police opère une visite domiciliaire. Celle-ci intervient suite à une plainte déposée par la fille d’un occupant des lieux. Une jeune femme qui, dans la foulée, confie à la police qu’elle s’est retrouvée quelques mois plus tôt (soit en juillet) avec une arme pointée sur la tempe. La visite sur place est concluante. Les policiers retrouvent un cran d’arrêt, un taser, une carabine de calibre 22 et des cartouches. Il est donc poursuivi pour être porteur de ces armes mais aussi pour menace par geste. Le Ministère public ne fait pas mystère du climat tendu qui alimente les contacts entre le père et la fille.

Citation de la semaine Vu le peu de moyens accordés en Belgique pour ce type d’affaires, nous aurions eu de faibles chances de vous retrouver + LIRE LE COMPTE-RENDU

4. Pour subvenir aux besoins de son ex-femme et de ses 3 enfants, il volait des vêtements de travail

Durant trois mois, le prévenu aurait subtilisé pour l’équivalent de 12 735€ de vêtements de travail et de chaussures de sécurité qu’il revendait. Le préjudicié n’est autre que son employeur, en l’occurrence le BEP.

La citation (bis) J’ai commencé par des réductions sur des bonbons + LIRE LE COMPTE-RENDU

On vous raconte la suite Pas de pitié pour Tatie Danièle Le calvaire qu’a fait vivre à ses voisins, en 2018 et 2019,une dame sexagénaire, habitant aujourd’hui à Muno, lui a valu une condamnation par le tribunal correctionnel d’Arlon présidé par le juge André Jordant. Ces agissements n’étaient somme toute pas bien dangereux, mais absolument insupportables pour son voisinage de Meix-devant-Virton, à force d’être méchants et récurrents. Ils l’obligeront à mettre la main au portefeuille. Elle devra délier les cordons de sa bourse Chute mortelle à la Baraque Fraiture: tous coupables, dont la RTBF Le tribunal correctionnel d’Arlon a rendu son jugement dans l’affaire de l’accident de travail qui s’est produit le 10 octobre 2016 à la Baraque Fraiture. Ce jour-là, peu après 15 h, un ouvrier de 42 ans, père de 3 jeunes enfants, a perdu la vie après une chute de trente mètres du haut de la tour de communication. La juge Séverine Simar a condamné tous ceux qui étaient poursuivis. L’employeur de la victime, la société française Cottel-Réseaux, la RTBF, propriétaire de la tour, et la société néerlandaise Custom-Connect, sous-traitante de la RTBF. Le zadiste incendiaire mis à l’épreuve par le juge Un père de famille bénéficie d’une peine de probation autonome de deux ans en vue de faciliter sa réinsertion sociale. Sympathisant de la Zad, il avait incendié volontairement trois véhicules de police à Arlon le 1er mai 2020. 7 litres de bières, 4 rounds, 4 coups de couteau… et 4 ans de prison Rudy et Jonathan sont beaux-frères et s’entendent plutôt bien. Néanmoins, le 31 mai 2019, ce n’est pas la franche rigolade. Ce jour-là, Rudy a bu pas moins de 7 litres de bières. Et il n’a pas l’alcool joyeux. Il s’en prend d’abord à sa compagne, estimant que sa tenue est trop sexy. Il lui apporte même un câble électrique, lui conseillant d’aller se pendre. Jonathan, le frère de la jeune femme, ne supporte pas que Rudy se comporte de la sorte avec sa sœur. Il donne le 1er coup de poing. «Le premier des 4 rounds,» comme l’explique l’avocate de la victime. Le jour de ses 30 ans, il avait menacé un policier avec un tesson de bouteille Un trentenaire avait été condamné à 10 mois de prison ferme pour rébellion armée. Des faits survenus le jour des 30 ans. Il dit ne pas s’en souvenir mais a fait appel de sa condamnation. Son avocat a sollicité le sursis probatoire, mettant en lumière des problèmes d’addictions à l’alcool et aux stupéfiants. «Ce n’est pas un simple accident de roulage.» Depuis, le trentenaire a décidé de se reprendre en charge. Les prises de sang ne relèvent plus de trace d’alcool. Le prévenu l’a confirmé: il a désormais cessé de boire. Le tribunal a entendu en partie cette demande. La vente de voiture avait mal tourné Les faits se sont déroulés il y a quelques mois. Un homme avait réservé une voiture d’occasion dans un garage wanzois et s’y était rendu avec un ami et sa compagne. Mais la transaction ne s’était finalement pas bien déroulée.