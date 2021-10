Septième étape spéciale sur ce rallye de Wallonie 2021, Vedrin, avec ses chemins de terre et ses épingles.

Et c’est justement dans une épingle, le long de l’E411, que l’on retrouve les pilotes de ce 37e rallye de Wallonie. Fernémont et Munster jouent toujours la bagarre. Bien derrière, les Porsche et l’Alpine de Prinzie assurent le plus gros du spectacle.