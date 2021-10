VIDÉO | Rallye de Wallonie: ça glisse et ça chasse à Nettinne

(Mauvais) humeur

Alors que je suis bien installé dans ma voiture, garé à côté d’une chapelle, à un carrefour à la sortie de Mohiville, je vois arriver quelques fringants messieurs, tout de vert vêtus, le fusil à la main.

Avec mon PC sur les genoux, pour monter cette vidéo et écrire ces quelques lignes, j’étais concentré et je ne les avais pas remarqués plus tôt.

Monsieur au fusil: «Bonjour, il y a une chasse ici et vous êtes dans notre ligne de mire»

Moi: «Gloup… le long de la route?»

Monsieur: «Oui, on se met à gauche de la route et on tire à droite» (donc, par-dessus la route?)

Moi: «Vous savez, organiser une chasse le jour d’un rallye et juste dans le village où les voitures passent et où le public regarde, ce n’est peut-être pas une bonne idée.»

Monsieur: «C’est organiser un rallye le jour d’une chasse qui n’est pas une bonne idée».

On n’est pas rendus…

J.D.