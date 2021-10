Châtelet s’offre le derby

Au cœur d’un complexe Wilson plein à craquer, le derby carolo a tenu toutes ses promesses.

Châtelet 8 – Charleroi 5

Buts: Bouzid (0-1, 3e), Ghislandi (1-1, 6e), Dujacquier (2-1, 7e), Karakilic (3-1, 12e), Ghislandi (4-1, 15e), El Fakiri (4-2, 17e), C. Beeckman (4-3, 19e), Dujacquier (5-3, 25e), C. Beeckman (5-4, 25e), Dujacquier (8-4, 26e, 27e et 34e), 38e El Fakiri (8-5),

Cartes jaunes: Bouzid, El Fakiri

Carte rouge: C. Beeckman (2cj, 32e)

Si Charleroi débloquait la situation via le remuant Bouzid, Ghislandi répliquait rapidement. Les visités passaient la seconde et plantaient trois roses de plus grâce à Dujacquier, Karakilic et Ghislandi. Mais le Futsal Team ne craquait pas et poussait pour revenir. El Fakiri et Charly Beeckman réduisaient l’écart pour relancer l’intérêt de la partie.

Après la pause, Dujacquier profitait d’un coup franc pour accentuer l’avance des siens. Beeckman réagissait immédiatement! Mais Dujacquier plantait deux nouveaux buts sur corner! Son pied gauche ne laissait aucune chance à Lemaître. Charleroi perdait Beeckman pour un second carton jaune et se retrouvait à dix. Dujacquier inscrivait son 5e but de la soirée! Charleroi se battait. El Fakiri réduisait l’écart et Châtelet offrait même un dix mètres à son adversaire. Elkjimi déviait sur le poteau.