Covid Safe Ticket à Bruxelles dès le 15 octobre: le mode d’emploi

Quand et pour qui?

Le texte impose le recours au CST à partir de vendredi prochain, le 15 octobre, dès l’âge de 16 ans dans l’horeca (sauf en terrasse), les dancings et les discothèques, les clubs de sport et de fitness (hors cadre scolaire), les foires commerciales et congrès, les structures appartenant au secteur culturel, festif et récréatif ainsi que les établissements pour personnes vulnérables. Pour les événements de masse (excepté les manifestations), les hôpitaux et maisons de repos, le CST sera exigé dès 12 ans.

Le CST ne sera jamais obligatoire pour les activités essentielles, par exemple pour accéder aux transports publics, aux écoles, aux services publics et au travail.

Le dispositif retenu est valable pour une période de trois mois. Après un mois, le gouvernement bruxellois devra vérifier mensuellement si la mesure doit être maintenue ou interrompue de manière anticipée. Un mois avant l’expiration du terme (15 janvier), les ministres bruxellois devront soumettre un nouveau projet d’ordonnance au parlement régional s’ils souhaitent prolonger le dispositif pour un maximum de trois mois supplémentaires.