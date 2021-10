Thibaut Courtois parmi les dix nominés au Trophée Yachine

Thibaut Courtois a été retenu parmi les dix gardiens de but de football qui peuvent espérer obtenir le Trophée Yachine du meilleur joueur à ce poste décerné dans le cadre des Trophées du Ballon d’Or.

Le dernier rempart des Diables Rouges et du Real Madrid partage ce privilège avec:

- Gianluigi Donnarumma (AC Milan, PSG), élu meilleur joueur du dernier Euro - Ederson (Manchester City) - Samir Handanovic (Inter Milan) - Jan Oblak (Atletico Madrid), le meilleur joueur de la dernière Liga - Emiliano Martinez (Aston Villa) - l Edouard Mendy (Chelsea), meilleur gardien de la dernière Ligue des Champions - Keylor Navas (PSG) - Manuel Neuer (Bayern Munich) - Kasper Schmeichel (Leicester).

Le Trophée Yachine, du nom du Soviétique seul gardien de but élu Ballon d’Or, en 1963, est attribué depuis 2019. Le Brésilien Alisson Becker (Liverpool) a été le premier lauréat. Ederson, Oblak, Neuer et Hadanovic avaient déjà été retenus dans la liste des dix nommés à l’époque. Le Trophée n’a pas été décerné en 2020 an raison de la crise sanitaire.

Le lauréat 2021 sera connu le lundi 29 novembre lors d’une soirée de gala organisée au théâtre du Châtelet à Paris.