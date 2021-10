Mercotte et Cyril Lignac: 10 ans de gourmandise

Le «Meilleur pâtissier» revient pour une 10e saison qui s’annonce déjà gourmande et pleine de nouveautés.

Et de la nouveauté, il va y en avoir à commencer par un changement à l’animation puisque Julia Vignali cède sa place à Marie Portolano, journaliste sportive qui a fait ses gammes sur M6 et W9 (un visage donc peu connu chez nous).

Ce qui ne change pas en revanche c’est le duo de juges «gourmands et craquants»: les inséparables Cyril Lignac et Mercotte rempilent donc pour une 10e saison avec la même fraîcheur. «Moi, tant que Mercotte sera là, je serai là aussi, annonce Cyril Lignac. Ces dix années, on ne les a pas vues passer. Comment pourrais-je être lassé? L’ambiance est formidable, je goûte des gâteaux, j’ai le privilège de vivre en dehors de Paris, dans un cadre verdoyant pendant les deux mois de tournage et de participer à un programme réconfortant et bienveillant! Comment pourrais-je avoir envie d’arrêter?»

Un nouveau départ

Petit changement pour cette première émission: sur plus de 1 500 candidatures reçues, la production en a finalement présélectionné 20. Ces 20 pâtissiers se présenteront face à la tente mais seulement 14 y entreront pour participer au concours. Parmi ces 20 candidats, Alexandre, un Belge que vous avez pu découvrir dans nos pages, samedi dernier. «Chaque année, on a un candidat belge, souligne Cyril Lignac. Il est vraiment formidable. On les aime bien les candidats belges: à chaque fois ils sont soit très bons, soit avec de très chouettes personnalités. Cette fois, Alexandre, il a un peu les deux… On se réjouit de voir jusqu’où ça peut aller.»

Du côté des épreuves aussi, il y aura de la nouveauté. Certains thèmes qui fonctionnent bien restent inchangés mais les producteurs s’amusent à en introduire de nouveaux comme «Les gâteaux sont dans le pré», «Quand la musique est bonne» ou encore «C’est la récré». Des personnalités viendront aussi pimenter cette 10e saison. Les pâtissiers amateurs auront ainsi la visite de Julien Doré (qui adore faire à manger), Louane et aussi de Gad Elmaleh pour des épreuves spéciales.

Cyril, un candidat comme les autres?

La terrible épreuve technique concoctée par Mercotte reste en place et, pour la première fois, Cyril Lignac s’est prêté au jeu. «C’était vraiment génial mais aussi vraiment compliqué, commente-t-il. J’avais un handicap de 10 minutes et des éléments de la recette en moins et puis, comme les candidats savaient que j’allais participer, ils se sont dépassés (rires)!»

On l’aura compris, cette saison réservera son lot de surprises et on suivra de près et avec gourmandise le parcours de notre représentant belge.

