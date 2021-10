École Numérique 2021 : l’appel à projets est lancé

Le vice-Président du Gouvernement wallon, Willy Borsus, a annoncé ce vendredi le lancement de la nouvelle édition de l'appel à projets visant à aider les écoles dans l'acquisition d'outils numériques.

Depuis le 6 octobre et jusqu’au 17 décembre prochain, les écoles wallonnes vont pouvoir répondre à la nouvelle édition de cet appel à projets visant à faciliter «l’intégration des outils numériques au bénéfice des apprentissages de façon transversale».

En 2020, la précédente édition de École Numérique (EN) avait permis de financer 679 projets dans autant d’écoles wallonnes, pour un budget total de 8,7 millions d’euros.

«L’objectif de cette édition 2021 sera de faire en sorte que le processus soit revu afin de soutenir les écoles le plus éloignées du numérique», indique le cabinet du ministre Willy Borsus, à l’origine de ce nouvel appel à projets. «L’objectif est clairement d’atteindre davantage d’établissements. Il faut soutenir les écoles qui n’ont pas encore été lauréates d’une part, et pérenniser, adapter et améliorer ce dispositif dont le succès grandit à chaque nouvelle édition d’autre part», souligne Willy Borsus.

Dès 2022, «un dispositif plus pérenne sera mis en place pour les établissements scolaires wallons», précise-t-on encore. Les écoles concernées recevront prochainement un courrier explicatif.