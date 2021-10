Alimenterre 2021: un festival pour agir et pas seulement dénoncer

Du 9 au 16 octobre, le Festival Alimenterre se déroulera simultanément dans plusieurs villes de Wallonie et à Bruxelles. Au programme: des films documentaires, des courts-métrages de fiction, des rencontres et des débats. Explication et coups de cœur avec Julie Van Der Kar, coordinatrice du festival.

Au-delà d’en être la victime, comment l’agriculture peut-elle être actrice du changement climatique?

C’est à cette question que la 13e édition du Festival Alimenterre va tenter de répondre tout au long de cette semaine, par le biais de projections de films, de débats et de rencontres. Avec un accent mis sur les pays du Sud, mais pas que… «Car nous avons vu l’été dernier que nous sommes tous concernés par ces thématiques», souligne Julie Van Der Kar, coordinatrice du festival.

Repenser le système

«Le dérèglement de la biodiversité est un facteur d’émergence des crises» telles que celles que l’on connaît désormais, insiste Julie Van Der Kar. «Au fil des années, le message commence à percoler, de plus en plus de Belges sont réceptifs et se sentent concernés par ces enjeux liés à l’agriculture, à l’exploitation des ressources naturelles, à la recherche d’une autogestion. À travers des rencontres, des débats et de nombreux films (NDLR: des courts-métrages souvent de fiction et des longs-métrages documentaires), on essaye donc de repenser notre système économique et agricole, tout en les liant avec les crises environnementales et climatiques»

Le paradoxe de la faim

Au-delà des différents constats qu’il pose, le festival s’est donné pour mission de mettre en lumière les alternatives qui existent. «On peut tout à fait penser au niveau global et agir au niveau local pour changer les choses. » Avec un focus placé sur la thématique alimentaire. «820 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Et la moitié d’entre eux sont pourtant des paysans. C’est le paradoxe de la faim. L’avenir se joue dans notre assiette. »

Alimenterre, du 9 au 16 octobre à Bruxelles, Charleroi, Liège, Mons, Namur, Ottignies-LLN et dans le Sud-Luxembourg.

Les 5 coups de cœur de la programmation

Cette année, le festival innove et propose une programmation éclectique aux quatre coins de Bruxelles et de la Wallonie. Outre la capitale, les villes de Charleroi, de Liège, de Mons, de Namur, d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et la région du Sud-Luxembourg organisent tout au long de cette semaine une série d’activités.

Parmi celles-ci, voici les coups de cœur pointés par Julie Van Der Kar, la coordinatrice du festival.

1. Paysans sentinelles

Ce film plonge le spectateur au cœur du marais breton. Au travers de savoureux portraits, il met en évidence «une agriculture optimiste et humaine». Une preuve qu’il existe «d’autres façons de penser l’agriculture».

Alimenterre

2. Koyaanisqatsi

Ce ciné concert est centré sur le film américain de Godfrey Reggio et mis en musique par Puce Moment: «Une autre façon de sensibiliser à travers une forme artistique pluridisciplinaire, qui dénonce nos modèles productivistes». Un film culte de 1982 «qui reste très fort d’actualité».

3. Rencontre podcasts

Une rencontre autour de la production de podcasts, «un magnifique média pour changer notre regard» sur les choses et «sur les enjeux de transition et d’agroécologie.»

4. L’installation

Production française qui retrace «l’histoire d’une transmission entre générations» autour de la reprise d’une ferme par «un couple néorural de jeunes femmes» et qui met en évidence «leur questionnement et leur processus d’apprentissage».

Alimenterre

5. Amuka, l’éveil des paysans congolais

Production belge, filmée en RDC autour «de portraits de 4 filières», qui nous rappelle qu’«un Congolais sur deux souffre de la faim». De quoi illustrer «le concept du paradoxe de la faim».