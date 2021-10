Woodpecker reprend le petit kiosque urbain de la place De Brouckère

Le petit kiosque de la place De Brouckère a changé d’exploitant. Ce sont les gérant de Woodpecker, connu pour d’autres adresses dans les parcs, qui déboulent.

Le petit kiosque de la place De Brouckère rénovée a un nouvel exploitant. Depuis début septembre, celui-ci est en effet occupé par Woodpecker, qui préside déjà aux affaires des kiosques du parc Royal et du bois de La Cambre entre autres.

«Le Collège a approuvé la reprise de La Fermerie (qui proposait des produits vegans et zéro déchet, NDLR), par Woodpecker, géré par Laurent Gerbaud et Gregory Marlier», nous apprend le cabinet de l’échevin bruxellois des Affaires économiques Fabian Maingain.

Ce dernier inisiste sur la politique de nourriture saine et locale souhaitée par la Ville de Bruxelles. Il voit ainsi dans ce kiosque une occasion «de diversifier l’apport commercial sur le piétonnier» dont on sait qu’il fait la part belle aux fast-foods. Au menu donc: glaces artisanales en partenariat avec le gérant et chocolatier Laurent Gerbaud, gaufres et gâteaux faits maison, cafés bios, bières de la Brasserie de la Senne, thés et limonades faits maison. Le tout servi dans des contenants zéro déchet».

«C’est avec grand plaisir que Woodpecker relève le défi de respecter la politique commerciale durable prônée par le Collège avec des produits locaux et faits maison», appuie Gregory Marlier, gérant de Woodpecker. «C’est un petit Woodpecker urbain, un peu new-yorkais à la belge, avec de la nourriture et des en-cas artisanaux de qualité».