Covid: le télétravail mieux perçu dans le secteur public et les entreprises avec un service RH

Les entreprises du secteur public et les sociétés disposant d’un département de ressources humaines se montrent en général plus favorables au télétravail, ressort-il d’une enquête du Laboratoire d’études sur les nouvelles formes de travail, l’innovation et le changement (LENTIC, HEC-Liège) réalisée en mai/juin 2021 auprès de quelque 130 responsables d’entreprises et de ressources humaines en Wallonie.

En outre, les répondants dont les entreprises disposaient d’une politique formalisée de télétravail avant la crise sanitaire apparaissent plus favorables au télétravail.

Par ailleurs, l’enquête montre que le télétravail contraint et massif induit par la crise sanitaire a intensifié le mal-être et le burn-out pour trois-quarts des répondants (74%) et a négativement affecté la motivation des collaborateurs pour plus de sept répondants sur 10 (72%). Pour 58% des répondants, il a augmenté la charge de travail des collaborateurs alors que pour seulement 44%, il a augmenté la productivité des collaborateurs.

Enfin, les pratiques de ressources humaines les plus affectées par la crise sanitaire sont la communication interne, la formation du personnel et l’intégration des nouveaux travailleurs, identifie l’étude du Laboratoire d’études sur les nouvelles formes de travail, l’innovation et le changement