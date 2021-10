La RTBF présente iXPé, média jeu vidéo, eSport et culture 2.0

La RTBF a lancé vendredi, dans le décor du salon Made in Asia au Heysel, son nouveau média jeu vidéo, eSport et culture 2.0, appelé iXpé.

L’idée derrière ce nouveau label qui s’inscrit dans la lignée de Tarmac, média digital lancé il y a 4 ans et dédié à la culture hip-hop, est de rassembler tous les contenus gaming, eSport et culture et d’ainsi s’ouvrir à des publics allant au-delà du simple gaming, explique la chaîne.

Les contenus de iXpé se retrouveront sur Twitter, Instagram, YouTube, Discord et Twitch.

Outre le jeu vidéo, le nouveau média proposera une émission news dédiée aux cultures asiatiques, Shinyusu, et persévèrera avec l’Open Stream, ce moment de studio accordé à un(e) streameur/euse amateur(e) qui souhaite s’essayer à ce monde et qui bénéficiera de ce fait pendant 3 heures de conseils bien utiles.