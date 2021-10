Une famille salvadorienne menacée d’expulsion, un homme arrêté avec 360.000 euros de cocaïne et les confidences du cousin de Remco Evenepoel: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 8 octobre.

1. Gouvy: une famille intégrée menacée d’expulsion

Il travaille dans la construction et est sur le point de décrocher un CDI. Son fils fréquente l’école du village. À Gouvy, on se mobilise pour que la famille ne soit pas expulsée.

+ LIRE ICI

2. Bataclan: ils racontent leurs «derniers instants»

Au cœur du Bataclan, sous le feu des terroristes, les victimes racontent ce qu’elles ont pensé être leurs derniers instants. Récits glaçants…

+ LIRE ICI

3. Il roulait avec 360.000 euros de cocaïne: «Jamais saisi d’aussi pure»

Un Albanais arrêté sur l’E411 à Rulles au volant de sa BMW, transportait pour 360 000€ de cocaïne.

+ LIRE ICI

4. Spect’acteur du cinécyclo: pédaler pour donner au film son bon de sortie

À l’abri du porche jouxtant les jardins du maïeur, de curieux cyclistes ont produit de l’électricité pour regarder des courts-métrages.

+ LIRE ICI

5. Martinez, après la défaite face à la France: «On a arrêté de jouer»

Roberto Martinez a évoqué un problème émotionnel, pour expliquer la mauvaise gestion de la deuxième période.

+ LIRE ICI

6. Passer l’automne à la Citadelle de Namur, c’est possible

La nuit lui va bien. On y frissonne à la lueur des flambeaux et même des lampes de poche. Et Halloween va revenir la hanter en mode majeur. La Citadelle en automne, c’est de la haute saison.

+ LIRE ICI

7. Expérience Vins: d’un blog à une entreprise qui rayonne en Europe

La belle plume de Jessica Mathy faisait référence auprès des amateurs de vin. De fil en aiguille, la jeune entrepreneuse a développé des dégustations de vins belges à l’international.

+ LIRE ICI

8. Totemus, une nouvelle façon de découvrir Louvain-la-Neuve

L’application mobile, qui propose des chasses aux trésors, a lancé un nouveau parcours soutenu par la Ville et l’UCLouvain.

+ LIRE ICI

9. «Nouvelles recrues, leurs premiers pas»: bienvenue dans le bain du travail

Dans «Nouvelles recrues, leurs premiers pas», Sandrine Dans suit six jeunes qui découvrent leur futur boulot.

+ LIRE ICI

10. Evenepoel vu par son cousin: «Remco relativise plus vite qu’avant»

La chute en Lombardie a rendu Evenepoel plus fort. Son cousin, Dario Kloeck, témoigne. «Je suis un peu son grand frère. Oui, on peut dire ça.» Dario Kloeck a quatre ans de plus que Remco Evenepoel. «Nous avons un contact quotidien, via Whatsapp ou par téléphone.»

+ LIRE ICI